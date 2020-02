Černá můra Čechů v hotelu na Tenerife. Zůstávají v karanténě kvůli koronaviru, v zařízení jich je šest

PRAHA/TENERIFE Dovolená na Tenerife se v úterý pro tisícovku turistů změnila v noční můru. Kvůli nákaze koronavirem jednoho z hostů na ně byla uvalena karanténa a zůstali uvězněni v hotelu.

Španělské úřady v úterý nařídily karanténu pro tisíc hostů hotelu H10 Costa Adeje Palace na kanárském Tenerife. Ve čtyřhvězdičkovém resortu je ubytováno i šest Čechů. Pětičlenná rodina s dítětem odletěla na ostrov v pondělí, další česká turistka tam pobývá už déle.



Karanténa byla nařízena poté, co se nákaza smrtícím koronavirem potvrdila u italského lékaře, který v hotelu trávil dovolenou již šestým dnem spolu s manželkou. Podle předběžných informací cestovních kanceláří by rozlehlý hotel měl být uzavřen čtrnáct dní.

Nikdo ven ani dovnitř

Boeing 737-900 se zmíněnými pěti Čechy odstartoval z Prahy na Tenerife v pondělí ve 12.50. Spolu s nimi bylo podle informací serveru Lidovky.cz na palubě dalších 190 lidí. Kromě 130 pasažérů, kteří měli zakoupenou pouze letenku, šedesát cestujících mělo zajištěnou dovolenou od CK Canaria Travel.

Podle její ředitelky Lenky Vikové je cestovní kancelář s českými občany v karanténě v kontaktu, stejně jako s místními turistickými úřady a regionální vládou.

„Hotel je uzavřený, nikdo nemůže ven ani dovnitř,“ řekla Viková na dotaz serveru Lidovky.cz. Okolí střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi na pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci.

„Zůstal tam pouze personál a místní hygiena, která provádí testy. Nedostane se k nim ani místní delegát,“ dodala Viková.

Jaký bude další vývoj, nebylo v úterý večer jasné. „V tuto chvíli je izolace hotelu preventivní. Zdravotní rada na Tenerife rozhodla, že do hotelu vyšle zdravotnický tým, který posoudí zdravotní stav hostů individuálně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. S Čechy v uzavřeném hotelu je podle ní ministerstvo v kontaktu.

Nebezpečný lékař

Podle informací italských médií zavlekl koronavirus na kanárský ostrov Tenerife italský lékař pocházející z Lombardie. Po déletrvající nevolnosti a horečce se obrátil na místní kliniku, kde mu byla testem zjištěna nákaza koronavirem. V nemocnici již zůstal. Úřady následně v úterý kolem osmé hodiny ranní hotel uzavřely. U jeho manželky se nemoc údajně nepotvrdila.

Čeští rekreanti, kteří přiletěli v pondělí, stihli na ostrově před karanténou pouze jednou přespat. I přesto, že je Tenerife pro turisty lákadlem pro svou přírodu, rodině zbývá spokojit se pouze s pohodlím hotelu. „Češi jsou u bazénu. Nemohou sice vycházet, ale jinak nejsou omezováni. Služby hotelu mohou využívat v plném rozsahu,“ popsala situaci Viková z Canaria Travel.

Rodina se měla domů vrátit 6. března, zatím ale hrozí, že si uvnitř kanárského resortu pobude v karanténě čtrnáct dní.

Hotel H10 Costa Adeje Palace je možné dohledat také na stránkách CK Fischer. Podle jejího mluvčího Jana Bezděka ale nyní kancelář pobyt v tomto hotelu nenabízí a žádné klienty tam nemá. V hotelu není ani žádný z klientů CK Čedok, řekla ČTK její mluvčí Eva Němečková. Klienty na Kanárských ostrovech ale má. „Na Kanárských ostrovech nyní máme 140 klientů,“ řekla.

Raději jinam

Turisté, kteří přiletěli na místo po uzavření hotelu, byli přesunuti do jiných ubytovacích zařízení. Březnové zájezdy CK Canaria Travel zatím podle Vikové neruší.

Z Tenerife se v pondělí zmíněným Boeingem 737-900 vrátilo 210 cestujících. Do českého letadla, které v pondělí odpoledne na Kanáry rodinu přivezlo, vzápětí – po nutném úklidu a výměně cateringu – nastoupili lidé, kteří na Tenerife trávili dovolenou minulý týden. Let 2037 je dopravil rovnou zpátky do Prahy, kde pozdě večer všichni vystoupili. Podle Vikové nikdo z 91 Čechů od CK Canaria Travel v inkriminovaném hotelu nebydlel. O zbylých 119 cestujících ale Lidovky.cz informace nemají.

Podle ředitele Asociace cestovních kanceláří ČR Michala Vebera je v současnosti na kanárském Tenerife kolem 400 Čechů. „CK Canaria Travel je v Česku absolutním leaderem pro tamní dovolené,“ řekl Veber serveru Lidovky.cz. Na Kanárech se podle Vikové tento týden přes cestovky pohybuje asi 1400 Čechů. Mnoho dalších Čechů tam ale vyrazilo na vlastní pěst.