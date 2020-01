Češi se u nás nemají čeho bát, říká o brexitu zástupce britské ministryně vnitra Lewis

PRAHA Registrační systém pro cizince ve Velké Británii funguje dobře, Češi tak nemají důvod obávat se brexitu, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz zástupce britské ministryně vnitra Brandon Lewis. Podle něj se podaří dojednat všechny detaily odchodu Velké Británie z EU do konce letošního roku.

Lidovky.cz: Velká Británie opustí Evropskou unii za necelé dva týdny a začne přechodné období. Co se začátkem února změní?

Za velkou změnu se dá považovat to, že Spojené království konečně opustí Evropskou unii. Je již jisté, že na brexit dojde. Máme po volbách a silnou většinu v Dolní sněmovně (Brandon Lewis je členem Konzervativní strany, pozn. redakce), což nám umožnilo rychle schválit zákon o brexitu. Doufáme, že ratifikace dohody proběhne na evropské straně rychle a po 31. lednu začne přechodné období.

Během něj budeme muset vyjednat detaily obchodních, ale i bezpečnostních vztahů mezi EU a Británií. Jsme v tomto směru ambiciózní. Ale vše nebude jen o vyjednávání. Naše vláda musí zajistit i některé otázky u nás, jako například to, že Češi žijící v Británii budou zaregistrováni a obdrží status „usídlení“, aby mohli nadále pobývat v zemi i po našem definitivním odchodu.

Lidovky.cz: V průběhu přechodného období tedy nebudou žádné změny oproti současnému stavu? Může tohle britská vláda zaručit?

Samozřejmě. Právě to je výhodou přechodného období, poskytuje dostatek času. Češi žijící ve Spojeném království se nemají čeho obávat, musí se jen zaregistrovat a já je k tomu vřele vybízím. A věřím, že je to podobné i pro Brity žijící v České republice. Máme skvělou reciproční dohodu. Náš registrační systém již funguje a podle mých informací se již zaregistrovalo 2,8 milionu lidí a z toho bylo lehce přes 31 tisíc Čechů. Ještě pár tisíc tak neučinilo, ti mají čas do léta 2021. Není kam spěchat, ale určitě by to měli udělat. Systém funguje dobře a tak by ho byla škoda nevyužít.

Lidovky.cz: Když už zmiňujete funkčnost systému – byl jsem v prosinci v Glasgow, kde jsem mluvil s Čechy žijícími v Británii. Dozvěděl jsem se, že systém sice běží, ale nefunguje, pokud nemáte smartphone. Řeší vláda tyto problémy?

Celý ten systém zajišťuje najatá společnost, ta skutečně měla problémy s některými typy telefonů. Aplikace v nich nefungovaly kvůli nekompatibilnímu softwaru, ale tento problém se již podařilo odstranit. Nebyla to ale jediná možnost, jak zažádat o status „usídlený“. Zažádat se dá přes počítač a proces trvá tak 10 až 15 minut. K dipozici máme také infolinky a celkem 1500 nápomocných úředníků. Pak jen úřady prověří, jestli skutečně žijete v Británii pět let a případně požádají o nějaké doplňující dokumenty. Průměrně mají žadatelé odpověď do pěti dnů.

Pokud někdo žil v zemi méně než 5 let před brexitem, může zažádat o status „předusídlený“ a dostane tak možnost žít v zemi nadále a následně požádat o status „usídlený“. Zatím zažádalo přes 2,8 milionu lidí, avšak jen pěti lidem bylo odmítnuto udělení statusu. A to kvůli kriminálním skutkům.

Lidovky.cz: Jaká je spolupráce s českou vládou ohledně britských občanů žijících v Česku?

V současnosti fungujeme na bázi partnerství a reciprocity. Oni se postarají o občany naší země zde a naopak. Když se loni zdálo, že by mohlo dojít na tvrdý brexit, česká vláda zareagovala velice rychle a během pár dní přijala zákon na ochranu práv Britů, což bylo obdivuhodné.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že britská vláda bude muset vyjednat během přechodného období obchodní i bezpečnostní otázky. Premiér Boris Johnson oznámil, že chce dotáhnout jednání do konce letošního roku. Je to dosažitelné, když podobná dohoda s Kanadou trvala roky a ne měsíce?

Dovolím si s tímto srovnáním nesouhlasit. Kanada byla novým partnerem, třetí stranou v jednání. To my nejsme. Jsme již teď důležitým partnerem EU a doufáme, že nadále budeme. Zároveň základy budoucího uspořádání jsou již v tuto chvíli zahrnuté v samotné dohodě o odchodu z EU. Obě strany jsou navíc odhodlané dohody dosáhnout. Myslím tak, že stanovený termín je dosažitelný, a to jak v oblasti obchodu, tak bezpečnosti.

Lidovky.cz: Jak vnímáte otázky budoucí bezpečnostní spolupráce?

Chceme hrát i v budoucnu silnou roli v boji proti kriminalitě v globálním měřítku. Po odchodu z EU to sice bude jiná spolupráce než doposud, ale stále to bude důležité téma. Zločin totiž již není lokální. Sice vídáme lokální zločiny, ale kriminalita už nezná hranice. Máme hrozby z dálného východu, Ruska, USA i Evropy. Nezáleží na tom, jestli jde o vraždy či pašování lidí. Proto je z našeho pohledu velice důležité podporovat mezinárodní spolupráci s kolegy v Evropě.

Lidovky.cz: Co se týče bezpečnostní spolupráce s ČR, spolupracují vlády především na platformách Europolu a Interpolu, nebo spíše na bilaterálních dohodách?

Určitě chápete, že nebudu zabíhat do přílišných detailů kvůli národní bezpečnosti. V současnosti jsme velkým partnerem Europolu a máme roli i v Interpolu. Máme dobrý vztah s Českem v rámci spolupráce, a to i na bilaterální úrovni, která přesahuje rámec Evropské unie. Tím, jak se mění zločin, musí se měnit i boj proti němu – ať už v oblasti boje proti terorismu či pašerákům lidí. Musíme chránit naše obyvatele, což by měla být priorita pro všechny vlády na celém světě.