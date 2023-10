Během šabatu nad námi létala vojenská letadla. Češka v Izraeli popisuje současnou situaci

Lidovky.cz: Jak se od soboty proměnilo město, v kterém žijete?

Bydlím v menším městě Zichron Yaakov v severní části Izraele. V rámci země to velmi klidné místo. Včera dopoledne nad námi začalo létat hodně vojenských letadel. Koukali jsme na ně z balkonu. Venku byl neuvěřitelný klid, což většinou o šabatu nebývá. Normálně je venku plno dětí a psů. Držíme šabat (židovský sobotní svátek odpočinku, pozn. red.), což znamená, že jsme včera byli offline. Ale brzy jsme od sousedů zjistili, co se děje.

Gabriela Ben David Narodila se v Praze. Vystudovala mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a posléze obor Conflict resolution na izraelské Reichmanově univerzitě.

V Izraeli žije od roku 2016. Do země odešla objevovat své rodinné kořeny a již v ní zůstala.

Má manžela a dvě děti, živí se jako krizová manažerka a koučka.

Lidovky.cz: Podle dnešních informací probíhají útoky i ze severu, přes libanonskou hranici. Propsalo se to na místní atmosféře?

Dnes skutečně proběhl střet mezi Izraelskými obrannými silami a Hizballáhem přes hranici s jižním Libanonem. Podle zpráv se zatím jednalo o reakci Izraele na rakety vypálené z Libanonu a z médií jsme se dozvěděli, že evakuovali obyvatele z oblasti podél severních hranic.

Bez přestávky - v noci i ve dne - stále slyšíme vojenská letadla. Na ulicích je dnes jen občas vidět nějakého pejskaře, většina lidí se zavřela doma. Školy a školky oznámily, že budou v pondělí uzavřené, ale nepočítáme s tím, že by se v týdnu otevřely. Ostatní služby u nás zatím fungují normálně.

Samozřejmě hrozba otevřeného konfliktu s Hizballáhem na severu by zásadně změnila bezpečnostní situaci i u nás. Rakety z Gazy létaly ve dne v noci, víme o nich a občas nějaký výbuch i slyšíme v dálce. Rakety s takovým doletem, aby dopadly na naše město, zatím Hamás v Gaze naštěstí nemá, takže do krytu se u nás neběhá. V případě raket z Libanonu už by bylo vše jinak.

Lidovky.cz: Je dnes i v ulicích Zichron Yaakovatu víc vojáků, než je běžné?