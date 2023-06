Rusové připravují havárii chemičky na Krymu, tvrdí ukrajinská rozvědka

Server Ukrajinska pravda v pondělí napsal, že ruské síly nejspíš připravují havárii chemického závodu ve městě Armjansk. V areálu továrny Krymskyj tytan Rusové podle informací ukrajinské rozvědky rozmístili miny. V případě výbuchu by se do ovzduší dostal amoniak, který se v továrně používá k chlazení, a ohrozil by obyvatele Armjansku a okolí.

Zničení Kachovské přehrady a s tím související nedostatek vody v Severokrymském kanálu podle HUR vážně narušil výrobní procesy v chemičce a v Armjansku se nyní množí spekulace, že ji Rusové chtějí opustit.

Krymskyj tytan Je ve východní Evropě největší výrobce oxidu titaničitého, který je označován také jako titanová běloba a používá se mimo jiné pro výrobu nátěrových hmot nebo jako barvivo v potravinářství.

Zároveň s tím ruské ženijní jednotky rozmisťují ve stále fungujících dílnách miny. Výbušniny nastražily i v dalších částech areálu i v okolí, tvrdí ukrajinská rozvědka. Severokrymský kanál je klíčový pro zásobování vodou celého Krymského poloostrova nelegálně v roce 2014 anektovaného Ruskem.

„Teroristický útok na podnik Krymskyj tytan, k němuž se připravují ruští okupanti, bude znamenat uměle vyvolanou technickou katastrofu s hroznými následky,“ citoval list varování rozvědky.

Zničení Kachovské přehrady si vyžádalo nejméně deset mrtvých. Dalších 42 lidí se dosud pohřešuje, z toho sedm dětí, uvedl dnes ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko v televizním vysílání. Upozornil, že tyto údaje se týkají pouze pravého břehu Dněpru, ovládaného Ukrajinci. Zprávy o mrtvých na levém okupovaném břehu je nutné ještě prověřit, dodal.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Grossi navštíví Záporoží

Šéf MAAE Rafael Grossi tento týden navštíví Záporožskou jadernou elektrárnu. S odkazem na prohlášení agentury OSN to v pondělí napsala agentura Reuters.

Podle prohlášení MAAE Grossi odcestuje tento týden do Kyjeva a pak do Záporožské jaderné elektrárny. Grossi by chtěl navštívit také nedalekou uhelnou elektrárnu, která je klíčová pro provoz a bezpečnost jaderné elektrárny. Obě zařízení se nachází pod kontrolou ruské armády.

MAAE také poukázala na možnou nesrovnalost v měření hladiny vody v přehradě. Podle údajů, které během víkendu dostali její experti, zůstala hladina přehrady jeden den bez velkých změn, zatímco se dá předpokládat, že měla kvůli nekontrolovanému odtoku vodu klesat.

„Je možné, že nesrovnalost v měřené hladiny vody způsobila vodní plocha, která je izolovaná od větší plochy přehrady,“ uvedl Grossi. Podle něj bude možné tuto úvahu ověřit, jen pokud odborníci MAAE budou mít přístup k uhelné elektrárně. Údaj o hladině je klíčový parametr pro odběr vody z přehrady pro chlazení jaderné elektrárny.

Jaderná elektrárna potřebuje vodu k chlazení reaktorů a skladu s vyhořelým palivem, ačkoliv už mnoho měsíců nevyrábí elektřinu. Nádrže u jaderné elektrárny i kanál, který vodu přivádí z přehrady, jsou v současnosti plné, což stačí na chlazení zařízení po dobu několika měsíců.