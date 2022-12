Do Chorvatska bez kontrol. Od ledna je v Schengenu, Bulhaři a Rumuni si počkají

„Chorvatsko získalo jednomyslnou podporu Rady pro vnitřní věci a spravedlnost, 1. ledna 2023 se stáváme členem Schengenu!“ reagoval na Twitteru chorvatský premiér Andrej Plenković.

Evropský bezhraniční prostor se rozrůstá po více než deseti letech, jako poslední se v roce 2011 připojilo Lichtenštejnsko. Chorvatsko je členem EU od roku 2013 a o zařazení mezi schengenské státy požádalo o tři roky později.

Vstup do Schengenu se stane skutečností současně s dalším významným krokem v evropské integraci země, tedy přijetím eura. Zavedení společné měny v Chorvatsku odsouhlasili unijní ministři financí v červenci.

„Jsem si jist, že Chorvatsko dnes přijmeme,“ řekl český ministr vnitra Vít Rakušan před klíčovou schůzkou. „Myslím, že to je obrovský úspěch našeho předsednictví (v Radě EU) a také obrovský úspěch všech debat, které jsme absolvovali,“ pokračoval. Následné schválení Chorvatska označil za velkou úlevu pro Čechy. „Znamená to cestování bez pasu, znamená to cestování bez hraničních kontrol,“ řekl novinářům v Bruselu.

Oblíbená letní destinace turistů nejen z Česka se tak od 1. ledna stane sedmadvacátým členem evropské zóny volného pohybu.

Aktuálně zónu tvoří dvaadvacet unijních zemí včetně Česka a dále Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Irsko se podílí částečně, dále však provádí kontroly na hranicích. De facto jsou součástí schengenského prostoru i Monako, San Marino a Vatikán.

Eurokomisařka Ylva Johanssonová následně potvrdila, že na přijetí Rumunska a Bulharska se ministři vnitra neshodli.

Podle ní byl proti vstupu Rumunska do schengenu jeden členský stát a proti Bulharsku dva. Ministr Rakušan vyjádřil nad vývojem politování.

Vstup těchto zemí blokuje Rakousko, jakkoli podle Evropské komise už přes deset let splňují podmínky. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner při příchodu na jednání potvrdil, že Vídeň vstup Rumunska a Bulharska nehodlá podpořit.

Rakousko přitom mohlo rozhodnutí zablokovat, neboť rozšíření schengenského prostoru vyžaduje jednomyslnou shodu všech států EU, které už do něj patří.

Rakouská vláda se v argumentech proti přijetí uvedené dvojice odvolává na nárůst v počtu migrantů přicházejících nelegálně do EU přes Balkán. Rakousko v posledních měsících eviduje příchod desetitisíců běženců, kteří nejsou registrovaní v jiné členské zemi, což je podle vlády důkaz toho, že systém nefunguje.

Jistý odpor dávalo v uplynulých týdnech najevo také Nizozemsko, to se ovšem vymezovalo pouze proti přijetí Bulharska.

Podle eurokomisaře Margaritise Schinase jsou tyto výhrady politické, neboť veškeré podmínky pro zrušení hraničních kontrol byly splněny. „Rozšíření Schengenu znamená více kontrol a lepší kontroly, nikoli méně,“ prohlásil ráno.

Evropská komise zároveň na čtvrtečním jednání předkládá plán, kterým reaguje na zvýšený provoz na takzvané západobalkánské migrační trase.