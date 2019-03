Jaguár napadl ženu, která si s ním chtěla udělat selfie. Snad se brzy uzdraví, vzkázala zoo

ARIZONA/PRAHA V sobotu byla žena v americké zoologické zahradě napadena jaguárem. Nehoda se stala poté, co žena, která si se zvířetem chtěla udělat fotografii, překročila plůtek a ocitla se těsně u klece.

Poté, co žena překročila bezpečnostní plot, si jaguára natáčela a chystala se s ním udělat selfie. Její jednání si ovšem vyžádalo útok ze strany zvířete. Jak informuje BBC, místo selfie si odnesla hluboké rány na pažích.



A Phoenix woman suffers from injuries after a black jaguar swiped at her while she was taking a selfie. @TVMarci has the story. https://t.co/1ruDM6Q9U3 pic.twitter.com/80ksjVYNMu