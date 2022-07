Největší únik dat v historii? Mám informace o miliardě Číňanů, tvrdí hacker

Anonymní uživatel s přezdívkou „ChinaDan“ zveřejnil na hackerském fóru Breach Forums minulý týden nabídku prodeje více než 23 terabajtů dat za deset bitcoinů. To zhruba odpovídalo částce 200 000 dolarů.

„Databáze obsahuje informace o miliardě čínských obyvatel a policejních záznamech, včetně jména, adresy, místa narození, čísla občanského průkazu, čísla mobilního telefonu, všech podrobností o trestných činech a dalších případech. Informace unikly z této databáze v roce 2022,“ stálo v internetovém příspěvku.

O příspěvku čínského hackera se o víkendu hojně diskutovalo také na čínských sociálních sítích Weibo a WeChat. Mnoho uživatelů sdílelo obavy, že by hackerský útok mohl být skutečný. Hashtag „únik dat“ byl v neděli odpoledne na Weibu zablokován.

„Je těžké oddělit pravdu od fám, ale pokud by materiál, o kterém hacker tvrdil, že pochází od ministerstva státní bezpečnosti, byl pravý, znamenalo by to problém hned z několika důvodů. Nejspíše by se incident zapsal jako největší a nejzávažnější narušení bezpečnosti dat v historii,“ uvedla na Twitteru vedoucí výzkumu Kendra Schaeferová z pekingské poradenské společnosti Trivium China.

Tvrzení o hackerském útoku přichází navíc v době, kdy Čína slíbila zlepšit ochranu soukromí uživatelů v on-line prostředí. V důsledku stížností veřejnosti na špatnou správu a zneužívání dat nařídila svým technologickým firmám, aby zajistily bezpečnější ukládání dat.

V loňském roce Čína přijala nové zákony upravující způsob nakládání s osobními údaji a daty vytvořenými na jejím území.