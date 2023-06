„Snahy podporovat aliance podobné NATO v Asii a Tichomoří by mohly zavléct region do víru sporů a konfliktů,“ prohlásil Li v neděli na bezpečnostním fóru Šangri-la. „Pokud mezi Čínou a Spojenými státy vypukne násilný konflikt, bude to znamenat neuvěřitelné utrpení,“ dodal.

Li měl přitom nejspíš na mysli dva celky, které USA začaly formovat během posledních několika let. V roce 2021 uzavřely Spojené státy, Británie a Austrálie nový bezpečnostní pakt známý jako AUKUS. V alianci Quad (Čtyřka) zase USA od roku 2017 spolupracují s Austrálií, Japonskem a Indií.