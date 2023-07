Čínský prezident varoval Putina před použitím jaderných zbraní, píše list

Čínský prezident Si Ťin-pching osobně varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před použitím jaderných zbraní na Ukrajině. Uvádí to list Financial Times s odkazem na západní a čínské představitele. Podle nich to naznačuje, že Peking má obavy z ruské agrese ve východoevropské zemi, ačkoliv Moskvě nabízí tichou podporu. Kreml zprávu nepotvrdil.