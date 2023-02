Pokud Čína podpoří Rusko, dojde ke světové válce, varoval Zelenskyj

„Pro nás je důležité, aby Čína nepodporovala Ruskou federaci v této válce. Vlastně bych ji chtěl mít na naší straně,“ citovala z rozhovoru agentura Reuters. „V tuto chvíli si však nemyslím, že je to možné,“ řekl ukrajinský prezident.

„Vidím však příležitost pro Čínu, aby pragmaticky zhodnotila, co se zde děje,“ poznamenal Zelenskyj dále. „Protože pokud se Čína přidá na stranu Ruska, dojde ke světové válce, a já si myslím, že si je toho Čína vědoma,“ dodal.

Šéf americké diplomacie Blinken v neděli vyjádřil obavu, že Čína zvažuje, že Rusku poskytne vojenské vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Peking to ale odmítl.

Před takovým krokem dnes Čínu varoval i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle něhož by to znamenalo překročení červené linie. Zároveň uvedl, že ho vysoce postavený čínský diplomat Wang I ujistil, že to Peking vůbec nemá v úmyslu.

Čína a Rusko v říjnu loňského roku prohlásily, že jsou „přáteli bez hranic“, ruskou invazi na Ukrajinu však Čína nepodpořila a alespoň oficiálně neposkytla Rusku finanční ani materiální pomoc.

V sobotu v Mnichově Wang I opakovaně zdůraznil, že Čína vždy stojí na straně míru a že ve válce na Ukrajině podporuje mírové rozhovory a dialog. Kritizoval také „určité síly“, které podle něj nechtějí brzký konec války.