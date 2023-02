Přestaňte mluvit o úplném vítězství Ukrajiny, vyzval čínský velvyslanec v EU

Státy Evropské unie by měly přestat mluvit o úplném vítězstvím Ukrajiny ve válce s Ruskem. Prohlásil to čínský ambasador v EU Fu Cchung. Čína opakovaně varuje před eskalací. Fu též obvinil USA, že z války profitují a nechtějí vidět konec konfliktu. Ambasador připustil, že ruská invaze postavila Čínu do obtížné pozice.