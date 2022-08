Čína věří, že je Západ slabý, říká bezpečnostní expert. Tchaj-wanu by podle něj mohl pomoci nečekaný spojenec

Upozorňuje, že reálné bojové schopnosti čínské armády se dají jen těžko odhadovat, protože nikdo neví, jak daleko pokročila v informačně-kybernetických kapacitách, které rozhodují na moderním válčišti.

„Kroky jako cesta Pelosiové na Tchaj-wan alianci Ruska a Číny jen posilují.“ Daniel Koštoval o vztazích Moskvy a Pekingu

Lidovky.cz: Jak hodnotíte čínskou reakci na cestu Nancy Pelosiové na Tchaj-wan? Přiblížilo nás to reálně konfliktu v Indo-Pacifiku, nebo je to jen bouře ve sklenici vody?

Je to určitě víc než bouře ve sklenici vody. Pozice Číny se za posledních dvacet let výrazně posunula. Mnohem otevřeněji teď přiznává svou ambici stát se první globální velmocí. Opírají se o fakt, že jsou na Západu v mnoha směrech technologicky nezávislí, a roste také jejich ochota své politické ambice podpořit vojensky. Zmínil bych především poslední verzi takzvané Bílé knihy, stěžejního čínského strategického dokumentu, který je vůči Západu zdaleka nejostřejší. Cílem Pekingu je nahrazení Spojených států na pozici globální mocnosti číslo jedna.