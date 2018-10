Čína zmizelou herečku viní z daňových úniků, ta se za ně kaje a chválí stranu

Peking/Praha Na tři měsíce se po ní slehla zem. Víc než 60 milionů fanoušků, kteří sledují čínskou hvězdu stříbrného plátna Fan Ping-ping na sociální síti Weibo, marně čekalo na jakoukoliv zprávu. „Co se s Fan Ping-ping stalo?“ ptali se. Nejlépe placená čínská herečka, jež prorazila i v Hollywoodu se snímky jako X-Men a Iron Man, totiž znenadání začátkem července zmizela. Teprve ve středu o sobě dala poprvé vědět do světa: zpytovala svědomí a nešetřila pochvalami na konto vládnoucí Komunistické strany Číny.

Sedmatřicetiletá hvězda se stala exemplárním úlovkem čínských daňových kontrolorů. Na filmový průmysl, těšící se v říši středu prudkému rozmachu díky stále početnější a bohatší střední třídě dychtící po konzumu, si posvítily úřady ve světle utahování šroubů po nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga na přelomu let 2012 až 2013. Po prostopášných a zkorumpovaných členech partaje tak nedávno vytáhla jím vedená strana proti tomu, co označila za „rozvracení společenských hodnot“. Filmový průmysl podle vládnoucích komunistů totiž „vytváří tendence k uctívání peněz“.

S poukazem na okázalý životní styl mnohých celebrit, jejichž každý příspěvek na sociálních sítích sledují desítky milionů fanoušků, už v červnu vláda zavedla restrikce na honoráře herců v čínských filmech a televizních produkcích. A to nejen na ty točené za peníze ze státního rozpočtu, ale i na soukromé filmové produkce. Honorář žádného z herců nesmí přesáhnout 70 procent nákladů na veškeré obsazení, nebo 40 procent z celkových nákladů na produkci.

Pohledná Fan Ping-ping, která září na stříbrném plátně od konce 90. let, je nejlépe placenou čínskou herečkou. Podle magazínu Forbes si jen loni přišla na 300 milionů jüanů, tedy asi 975 milionů korun. Má se ale za to, že měla dvě verze smluv – jednu předkládanou úřadům a pak druhou, tu se skutečnými příjmy.



Fan Ping-ping podle hongkongského deníku South China Morning Post před dvěma týdny čínské úřady propustily z toho, co označuje za jistou obdobu utajené detence pro prominenty. Donedávna především politiky vyšetřované z korupce, ale i šéfy státních a polostátních společností. Ostatně, na jednom takovém místě dost možná pobývá také Jie Ťien-ming, šéf skupiny CEFC působící od roku 2015 také v Česku, jenž od února čelí vyšetřování z hospodářské kriminality.

Jak zaznělo, protože je to první delikt oblíbené herečky, může se vyhnout trestu za daňové podvody, pokud zaplatí astronomickou částku 883 milionů jüanů, tedy v přepočtu takřka 2,9 miliardy korun. Ta zahrnuje vedle 255 milionů jüanů dluhu na daních také penále a tučnou pokutu. Herečka přislíbila sumu v plné výši zaplatit. „Strašně se stydím za to, co jsem udělala. Upřímně se všem omlouvám,“ uvedla v příspěvku na sociální síti. „Bez všech oněch dobrých opatření strany a státu a bez vší lásky lidu by žádná Fan Ping-ping ani nebyla,“ kála se. Její případ má být varováním ostatním celebritám. Výmluvným vzkazem, že v bezpečí nejsou ani ti největší prominenti.