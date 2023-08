Medvěd, nebo člověk v kostýmu? Návštěvníci podezřívají čínskou zoo z podvodu

Na virálním videu stojí medvěd na zadních. Podle návštěvníků čínské zoo se však jedná o člověka převlečeného do kostýmu. Důkazem mají být štíhlé končetiny, vzpřímený postoj a záhyby na srsti, připomínající spíše špatně padnoucí kostým, píše britský deník The Guardian.

Zoologická zahrada v Chang-čou ovšem trvá na tom, že zvíře je skutečné. V neděli zveřejnila prohlášení, v němž hovoří „hlasem“ onoho medvěda. „Někteří lidé si myslí, že stojím jako člověk... Zdá se, že mi moc nerozumíte. Když přijde řeč na medvědy, první věc, která všechny napadne, je obrovská postava a ohromující síla. Ale ne všichni medvědi jsou zosobněné nebezpečí,“ brání se zoologická zahrada.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT