Církev plánuje vystavět před Notre-Dame ‚dočasný‘ chrám ze dřeva

PAŘÍŽ Katolická církev plánuje před požárem poškozenou pařížskou katedrálou Notre-Dame vystavět „dočasný chrám“ ze dřeva, kam by se mohli věřící uchýlit v době rekonstrukce svatostánku. Francouzské televizní stanici CNews to ve čtvrtek řekl správce katedrály, biskup Patrick Chauvet.

Jak dlouho budou opravy katedrály trvat, zatím není jasné. Ty nejoptimističtější odhady hovoří o tom, že by se chrám mohl otevřít veřejnosti před letními olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.

„Nemůžeme přece říci, katedrála teď bude pět let zavřená a hotovo,“ řekl Chauvet. Podle něj myšlenku na vznik jakési náhradní katedrály podpořila i pařížská starostka Anne Hidalgová, která předběžně souhlasila, že město církev nechá na prostranství před chrámem takovou stavbu postavit.

Budova má zajišťovat zázemí pro kněze

Jak by stavba náhradního svatostánku měla vypadat, zatím není jasné. Podle Chauveta by ale mohla vzniknout velmi rychle, jakmile se prostory kolem katedrály otevřou. Měla by poskytnout zázemí pro kněze, kteří budou lidem nabízet duchovní služby.



Při pondělním požáru kompletně shořela střecha Notre-Dame a nic nezůstalo ani z věže nad křížením centrální a příčné lodě. Zřítila se i část klenby. Na místě stále pracují statici, kteří posuzují, zda konstrukce stavby vydrží.

Ministr kultury Franck Riester ve čtvrtek řekl, že pozornost se nyní upíná zejména ke třem „slabým místům“ stavby. Jedním z nich je štít severní části příčné lodi, dalším část štítu hlavní lodi mezi věžemi a posledním pak roh jižní věže, kde obrovský žár poškodil zdivo natolik, že se začíná drolit. Podle ministra by jakékoli další zřícení zdiva v oblasti věží mohlo poškodit varhany. Kvůli odlehčení se proto z hlavního štítu postupně snáší sochařská výzdoba.