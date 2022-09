U Zélandu se srazil člun s velrybou, zahynulo pět lidí. Policie to považuje za bezprecedentní událost

Policie považuje incident za bezprecedentní a tragickou událost. Na osmimetrovém člunu bylo 11 lidí. Převrátil se po desáté hodině místního času. Zachránit se podařilo šest osob, podle policie byla nalezena i těla mrtvých.

Policie se k informaci, že příčinou potíží člunu byla srážka s velrybou, nevyjádřila. Starosta Kaikoury Craig Mackle řekl, že si myslí, že plavidlo do velryby skutečně narazilo. Na moři podle něj panovalo velmi klidné počasí, voda byla velmi studená a u pobřeží bylo vidět několik vorvaňů.

Člun si podle nzherald.co.nz pronajala skupina pozorovatelů ptáků, podle novozélandských médií na něm byli lidé z celé země. Mackle ale řekl, že lidé z člunu přijeli lovit tresky a kanice. Policie mrtvé teprve identifikuje a neví ještě, kdo byl provozovatelem plavidla.

Všichni přeživší byli převezeni do nemocnice, ale byli propuštěni, menší zranění má jenom jeden z nich. Mez těmi, kdo byli převezeni do nemocnice, byl i kapitán. Richard Hill, který s ním v minulosti pracoval, řekl, že kapitán vždy kladl důraz na bezpečnost a nikdy by neriskoval.

Mackle poděkoval všem, kteří se podíleli na záchraně, a k otázce, zda byl člun přetížen, řekl, že na to nedokáže odpovědět.