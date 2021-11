Burcování z klimatického summitu. Johnson se opřel o Bonda, Biden o drahý proud

„Glasgow musí být začátkem desetiletí ambicí a inovací, abychom zachovali naši společnou budoucnost,“ řekl Biden. Připustil, že klimatická změna pustoší svět, „ničí životy a živobytí lidí“ a stojí biliony dolarů. S každým dnem podle amerického prezidenta rostou náklady způsobené nečinností zemí.

Lidstvo se nachází na rozcestí svých dějin, míní Biden. „Máme schopnost do sebe investovat a vybudovat spravedlivou budoucnost čisté energie a v tomto procesu vytvářet miliony dobře placených pracovních míst a příležitostí po celém světě,“ dodal 78letý šéf Bílého domu s tím, že Spojené státy půjdou příkladem.

Zítra bude pozdě, míní Johnson

Celá planeta Země se podle britského premiéra ocitla v pozici fiktivního britského tajného agenta Jamese Bonda, který je často přivázán k zařízení, jež může zničit celý svět, zatímco na hodinách odtikává čas. „To zařízení na zničení je světa je však skutečné,“ varoval Johnson s odkazem na klimatické změny.

Pokud nebudou země jednat v boji proti klimatickým změnám dnes, „bude pak příliš pozdě na to, aby to učinily zítra naše děti,“ dodal lídr pořádající země na summitu COP 26 .

Britský premiér uznal, že změna bude těžká a vyjmenoval katastrofické scénáře, které hrozí, pokud bude nadále růst průměrná světová teplota proti úrovni před průmyslovou revolucí.

„Musíme se posunout od řečí a debat a diskuzí ke společným a skutečným činům,“ dodal Johnson. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky zemí k omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia.



Konference COP26, která v Glasgow potrvá do 12. listopadu, má řešit ochranu planety před důsledky globálního oteplování. „Pokud z tohoto COP 26 v Glasgow neučiníme chvíli, kdy se začneme reálně zabývat klimatickými změnami, bude ve světě nezkrotitelný vztek a netrpělivost,“ řekl britský premiér asi 130 světovým lídrům.

Vůdci Ruska a Číny chybějí

Český premiér Andrej Babiš ve svém výstupu na konferenci kritizoval evropský klimatický balíček známý pod označením Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Podle Babiše je nutné nejprve řešit, zda nejsou cíle příliš ambiciózní, kolik peněz bude transformace stát a zda si to mohou Evropa i jednotlivé státy dovolit.



Francouzský prezident Emmanuel Macron ve své řeči vyzval největší znečišťovatele, opožďující se za závazky světa, ke zvýšení ambicí a cílů. „Mnoho z nás přijímá závazky, ale pak podepisuje kontrakty, které tomu protiřečí,“ řekl. Macronova slova byla podle agentury AFP narážkou na Čínu a Rusko, jejichž vůdci v Glasgow chybějí.

Německá kancléřka Angela Merkelová v Glasgow vyzvala k celosvětovému konci spalování uhlí pro potřeby výroby elektrické energie. Vyzvala také ke globálnímu zpoplatnění emisí skleníkových plynů. „Se zpoplatněním, které již máme v Evropské unii, které se zavádí v Číně a které by se mělo zavést v mnoha dalších zemích po celém světě, můžeme podpořit náš průmysl a naše hospodářství, aby našly nejefektivnější způsob, jak dosáhnout klimatické neutrality,“ citovala Merkelovou stanice CNN.



Svou neúčast už dříve oznámili čínský prezident Si Ťin-pching a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Si Ťin-pching v písemném prohlášení vybídl všechny zúčastněné strany, aby přijaly důraznější akce s cílem společně se vypořádat s klimatickými změnami. Apeloval také na podporu rozvojových zemí, aby si v oblasti změny klimatu vedly lépe, informovala oficiální tisková agentura Nová Čína.



Putin hodlá účastníky konference v Glasgow oslovit v předem nahraném prohlášení; podle mluvčího Kremlu nebude jeho projev přenášen živě. Rusko vynakládá obrovské úsilí zaměřené na snížení klimatické zátěže a bude v tom pokračovat; jde ovšem o proces, který vyžaduje odpovídající kroky všech států, uvedl mluvčí Dmitrij Peskov.

Greenpeace oceňuje apel, kritizuje pokrytectví

Nevládní organizace Greenpeace ocenila Johnsonův apel na okamžitou akci pro ochranu klimatu, zároveň jej ovšem obvinila z pokrytectví. Politické kroky ministerského předsedy vedou „opačným směrem“, citoval představitelku britské odnože ekologické organizace Rebeku Newsomovou deník The Guardian. Newsomová uvedla, že si Johnson nechává otevřené dveře pro další těžbu ropy a zemního plynu v Británii, ačkoli je to „neslučitelné s globálním cílem snížit oteplování o 1,5 stupně“.



Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou.

„Zahajujeme tuto klimatickou konferenci, zatímco stále směřujeme ke klimatické katastrofě. Mladí lidé to vědí. Každá země to vidí. Malé rozvojové ostrovní státy – a další ohrožené země – to zažívají. Pro ně není selhání přípustné. Selhání je rozsudek smrti,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres.

„Je čas říct dost,“ dodal a vyzval světové lídry, aby místo vyčerpávání zdrojů naší planety „zvolili ochranu naší budoucnosti a zachránili lidstvo“. Před světovými vůdci vystoupil také britský princ Charles. „Oči a naděje celého světa se upírají na vás,“ řekl následník britského trůnu.

Výsadní roli v boji se změnami klimatu by přitom podle něj měly sehrát velké korporace. „Nemám žádných pochyb o tom, že soukromý sektor je připraven splnit svou úlohu,“ řekl Charles a dodal, že cena za nečinnost by byla mnohem vyšší než cena prevence.

Věhlasný britský přírodovědec David Attenborough uvedl, že motivací v boji proti klimatickým změnám by neměl být strach, nýbrž naděje. „Jsme všichni největší řešitelé problémů, kteří kdy na Zemi existovali,“ dodal 95letý filmař a popularizátor vědy. Světoví lídři podle něj mají možnost změnit na summitu chod dějin a zachovat na Zemi podmínky, které lidstvu po desítky tisíc let umožnily prosperovat.

Delegáti s novináři čekají dlouhé fronty

Před branami areálu v Glasgow se v pondělí tvořily fronty stovek až tisíců delegátů a novinářů, kteří čekali i víc než hodinu na to, až se na ně dostane řada u bezpečnostní prohlídky.

Podle jednoho z přítomných se situace zhoršila asi v devět hodin místního času (10:00 SEČ), kdy se ke vchodu nahrnuly tisíce lidí a organizátoři nebyli na podobný počet připraveni. Zpravodaj ČTK čekal zhruba hodinu, než se dostal k bezpečnostní kontrole.

Lidé na sociálních sítích sdílejí videa a fotografie z prostranství před vstupem do budovy, v níž odpoledne přednáší světoví lídři své projevy. Podle britských médií a účastníků akce organizátoři frontu před vstupem nijak neusměrňovali, takže se lidé hromadili v davu a bez bližších instrukcí i bez ohledu na opatření související s koronavirem se tlačili směrem ke vchodu.

Podle reportérů listu The Guardian se fronta pohybovala jen velmi pomalu a mnoho lidí muselo počítat s několikahodinovým čekáním. Tiskové centrum, které je k dispozici novinářům, je navíc výrazně zaplněné a mnoho žurnalistů tak pracuje vsedě na zemi.

Organizátoři pouštějí do areálu ve vlnách vždy několik desítek lidí, kteří musí předložit potvrzení o negativním testu na covid-19. Následně čekají dalších několik desítek minut před bezpečnostní prohlídkou. Novináři například museli napřed vyndat z tašek notebooky, až poté byli puštěni ke konkrétnímu bezpečnostnímu stanovišti. Jednoduché to není ani s dopravou, uzavírky jsou v Glasgow na mnoha místech.

V Glasgow v pondělí na rozdíl o neděle neprší, fouká však poměrně silný vítr, který rovněž začal strhávat velký transparent před vchodem na konferenci.

„Vítejte na COP26. Dlouhé fronty u vstupu, někteří vyjednavači nestíhají schůzky a už tu padá transparent,“ napsal reportér britské televize ITV.

Před konferenčním areálem i třeba na mostech jsou k vidění transparenty upozorňující na nutnost řešit ekologickou situaci, například „Time is running out“ (Čas utíká).