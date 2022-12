Dvěma milionům Italů hrozí pokuta za to, že odmítli očkování proti covidu

Sankce se vztahuje na osoby starší padesáti let, které se nenechaly očkovat do 15. června, kdy tato povinnost pro ně přestala platit. Pokuty se týkají také neočkovaných lékařů, zdravotníků, zaměstnanců škol či policistů.

Podle deníku Corriere della Sera už pošta začala těmto lidem posílat upozornění. Nicméně ještě mají šanci, že pokutu platit nebudou muset. O oprávněnosti očkování, které zavedla předchozí vláda, totiž právě ve čtvrtek rozhoduje ústavní soud. Navíc současná pravicová vláda, která se úřadu ujala koncem října, se snaží pokuty zrušit, či zatím alespoň odložit.

Itálie zavedla povinné očkování proti covidu-19 loni pro zdravotníky a některé další profesní skupiny a začátkem roku ho rozšířila obecně na lidi starší 50 let. Pro zaměstnance zdravotnických zařízení měla tato povinnost platit do konce roku, nová vláda ji ale ukončila krátce po nástupu do úřadu.

Šedesátimilionová Itálie patřila k nejhůře postiženým zemím v pandemii covidu-19, v souvislosti s touto nemocí tam zemřelo na 181 000 lidí.