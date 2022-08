Za nedoléčený koronavirus do lágru. KLDR tak chrání svého vůdce

„Zhruba 450 lidí bylo na konci dubna obviněno ze šíření koronaviru. Začátkem května skončili všichni obvinění v koncentračních táborech pro politické vězně,“ píše list Daily NK. Podle jihokorejského tisku se jednalo zejména o lidi, kteří při společném fotografování s vůdcem nebyli schopni potlačit příznaky onemocnění.

(Daily NK je zpravodajství sídlící v jihokorejském Soulu, které mapuje dění v KLDR pomocí sítě informátorů. Tyto informátory cituje tisk anonymně, údaje tak nelze nezávisle ověřit, pozn. redakce).

Anonymní zdroj ze severokorejského Pchjongčchangu deníku sdělil, že všech 450 lidí z hlavního města i okolních provincií, bylo do lágrů posláno kolem 12. května. Jejich odsouzení je spojeno s „osobní bezpečností severokorejského vůdce“.

„Byli odvlečeni bez řádných soudních procesů a zdá se zcela nepravděpodobné, že se ještě kdy vrátí do společnosti,“ tvrdil tento zdroj. Podle něj zatýkání probíhalo tajně ministerstvem státní bezpečnosti. Mezitím se spojil tamní ústřední soud, ministerstvo obrany a vojenský bezpečnostní úřad za účelem projednávání a vyšetřování jednotlivých případů.

Osobnost vůdce ohrožena

Kim Čong-un se v květnu fotil se studenty pchjongčchangských univerzit, kteří se 25. dubna zúčastnili vojenské přehlídky u příležitosti 90. výročí založení severokorejské armády. Deník Daily NK tehdy informoval, že jeden ze studentů, který se fotografování účastnil, byl nakažený koronavirem.

Podle tehdejšího zdroje to úřady považovaly za závažný incident, který nebylo možné přehlédnout, protože šlo o záležitost spojenou s osobní bezpečností nejvyššího vůdce země. Všichni, kteří při společném focení s vůdcem vykazovali jasné příznaky onemocnění, byli odvlečeni do lágrů. „Tyto osoby se podle KLDR dopustily kontrarevolučního činu, jímž vážně ohrozily osobní bezpečnost vůdce.“

Přispěvatel jihokorejského deníku také naznačil, že někteří byli posláni do táborů řízených ministerstvem státní bezpečnosti, nikoli ministerstvem sociálního zabezpečení. „Do těchto táborů se dostávají skutečně závažní političtí delikventi: jakmile se tam někdo dostane, už nikdy nevyjde,“ uvedl anonym pro Daily NK.

Jako výstraha pro ostatní byli za šíření fám o dubnovém focení potrestáni i lidi mimo Pchjongčchang. „Konkrétně úřady zatýkaly osoby, které vedly „plané řeči o bezpečnosti revolučního vedení.“ Úřady si vybíraly náhodně cíle i mezi těmi, kteří pouze mluvili o události, jíž se Kim zúčastnil,“ doplnil zdroj.

Citoval i jiné lidi, kteří uvedli, že 450 není ještě tak vysoké číslo, a že raději zůstávají co nejvíce potichu, aby se úřady nezaměřily i na ně.

„Ministerstvo státní bezpečnosti lidi varovalo, že by všechny odvlečené do táborů měli vymazat z paměti, jako by je nikdy neviděli ani neslyšeli,“ dodal anonymní přispěvatel deníku.

Severokorejci slzeli, když poslouchali, jak vůdce strádal s covidem: