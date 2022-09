Konec pandemie je na dohled. Očkování je ale stále nutnost, říká šéf WHO

„Někdo, kdo běží maraton, se nezastaví, když má na dohled cílovou čáru. Běží ještě odhodlaněji, se vší energií, kterou ještě v sobě má. To musíme učinit také,“ zdůraznil funkcionář pocházející z Etiopie. Jinak podle něj hrozí vznik nových virových variant, více úmrtí a větší nejistoty.

WHO vyzývá všechny země, aby i nadále testovaly a především očkovaly proti covidu-19. Zvláště starší lidé a zdravotnický personál mají být proočkováni ze 100 procent.

Každá země by pak podle WHO měla usilovat o to, aby měla proočkovaných 70 procent svých obyvatel. V Česku se nechalo podle ministerstva zdravotnictví očkovat proti covidu-19 více než 65 procent populace, tedy asi 6,97 milionu lidí.

Virus SARS-CoV-2, který se poprvé objevil v Číně koncem roku 2019, zabil na 6,5 milionu lidí a infikoval 610 milionů a navíc vyčerpal světové ekonomiky a zdravotní systémy.