Čtvrtý den summitu. Michel připravuje kompromis, který má přivést lídry ke shodě

Balík 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií covidu-19 má navýšit rozpočet pro období 2021 až 2027 na více než 1,8 bilionu eur. Michel stejně jako německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země EU předsedá, tlačí s ohledem na akutní hospodářský propad na rychlé schválení návrhu. Šéf unijních summitů již v sobotu předložil první kompromisní návrh, který však zejména takzvané šetrné země zcela neuspokojil.



Dotace měly podle původního plánu Evropské komise tvořit půl bilionu eur a půjčky 250 miliard. Michel v sobotu přesunul 50 miliard z balíku grantů do úvěrů, Nizozemsko, Rakousko a skandinávské státy však trvaly na dalším omezení přímých plateb. Podle diplomatických zdrojů počítá nový návrh s tím, že na dotacích se z fondu bude vyplácet 390 miliard. Německo a Francie, které jsou spolu s Itálií a Španělskem, tedy největšími příjemci s fondu, zastánci původního návrhu EK, signalizovaly, že větší pokles grantů je pro ně již nepřijatelný.



Nizozemský premiér Mark Rutte, jehož jihoevropské země označují za hlavní překážku dohody, v pondělí prohlásil, že dohoda se přiblížila. Není však zcela jasné, zda podpoří tento návrh nebo bude požadovat další škrty.

This #EUCO summit is about more than money. It’s about people, our European future, and our unity.



With political courage, I believe we can reach an agreement. pic.twitter.com/WN0yQYHU5C