Další kritika Facebooku. Nechal falešnou Trumpovu kampaň kupovat reklamy

Sociální síť ve Spojených státech zájemce o šíření politických reklam kontroluje od loňského jara. Subjekty musí poskytnout americkou adresu a doklad totožnosti vydaný americkými úřady. Média však už dříve upozorňovala na mezery v prověřovacím procesu: Například redaktoři webu VICE News se před rokem úspěšně vydávali za teroristickou organizaci Islámský stát či za americké senátory.



Adresa, kterou poskytla podvodná stránka „DonaldTrumpCampaign“, podle CNN patří obchodu s potravinami v Los Angeles. Tamní zaměstnanci řekli, že o stránce nic neví. Telefonní číslo dodané zadavateli se prý jevilo jako kalifornské, bylo však přesměrované skrze internetovou telefonní službu a skutečný majitel tedy mohl být kdekoli na světě.

Facebook v reakci uvedl, že stránka porušuje jeho pravidla a že povolení pro šíření politické reklamy bylo uděleno „omylem“. Založena byla v březnu, placený obsah ale zřejmě vytvářela jen posledních několik dní. Neznámý provozovatel tímto způsobem propagoval vyjádření prezidenta Trumpa, reklamy také naváděly uživatele na podvodnou webovou stránku obsahující formulář pro posílání finančních příspěvků. Trumpův volební štáb ve CNN potvrdil, že iniciativa s ním nemá nic společného a že šlo o „podfuk“.

Systém politické inzerce na facebooku je předmětem polemik už několik let, v těchto dnech se mu však dostává zvýšené pozornosti hlavně proto, že firma nechce blokovat ani zjevně lživá placená sdělení politiků. Debatu rozvířilo video Trumpovy kampaně, které obsahovalo nepravdivé tvrzení o možném prezidentském kandidátovi Demokratické strany Joeovi Bidenovi. Spolufavoritka boje o demokratickou nominaci Elizabeth Warrenová na to ve snaze změnit postoj Facebooku reagovala vlastním videem s vymyšlenou zprávou, že šéf Facebooku Mark Zuckerberg podpořil Trumpovo znovuzvolení.



Sociální síť ale svůj přístup dál hájí i po kritice dalších členů kongresu. „Neděláme to kvůli penězům. Je to méně než jedno procento našich příjmů... Ale jak říkal Mark, věříme ve svobodný projev a v politické projevy a reklamy při tom mohou být důležitou součástí,“ řekla v novém videu provozní ředitelka společnosti Sheryl Sandbergová.

"We believe in free expression, we believe in political speech and ads can be an important part of that," said Sheryl Sandberg when asked why Facebook decided not to ban political ads pic.twitter.com/1RcW3D01Sz