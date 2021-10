Demokracii ohrožují vzdělané elity, tvrdí politolog Lind. Pracující třídu podle něj politický systém ignoruje

Americký politolog Michael Lind minulý rok vydal úspěšnou knihu The New Class War: Saving Democracy from the Managerial Elite (Nový třídní boj: Jak zachránit demokracii před manažerskou elitou). Je věnována americkému (a evropskému) populismu, hledá jeho příčiny a potenciální cesty, jak z něj ven.