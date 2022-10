Sabotáž na německé železnici mohla mít politické pozadí, tvrdí kriminalisté

Sabotáž na kabelech v sobotu ráno zastavila vlaky na severu Německa. Způsobila selhání digitálního vlakového radiového systému GSM-R sloužícího ke komunikaci mezi centry, která řídí vlakovou dopravu, a jednotlivými vlaky. Problém se podařilo odstranit po více než dvou hodinách.

Obavy z útoků na klíčovou německou infrastrukturu se zvýšily v důsledku únorového zahájení ruské invaze na Ukrajinu a nedávného poškození plynovodů Nord Stream výbuchy, napsala agentura Reuters.

Podle agentury DPA se zdá být jisté, že incident na německé železnici byl cíleným útokem. Zdroje z bezpečnostních kruhů uvedly, že v Berlíně a v Severním Porýní-Vestfálsku byly záměrně poškozeny optické kabely. V důsledku tohoto poškození pak selhal i záložní systém, píše DPA.

„To, že na dvou různých místech v Německu proběhl téměř současně útok na kritickou infrastrukturu vyžadující značné množství interních informací, ukazuje na takovou míru organizovanosti útočníků, s jakou jsme v této podobě zatím nesetkali,“ uvedl vedoucí představitel parlamentní frakce CDU/CSU Thorsten Frei.

Bezpečnostní odborník Peter Neumann podle agentury DPA považuje ruský útok na kritickou infrastrukturu v Německu za možný. „Rusko má zájem na tom, aby v Evropě vyvolalo paniku,“ uvedl. Upozornil, že sobotní sabotáž vyžadovala značné znalosti. „Zřejmě to nebyli amatéři nebo osamělí pachatelé. Bylo to něco, co provedli profesionálové,“ dodal. Žádné jasné důkazy podle něj nicméně zatím neexistují.