Do Česka přijede lobbovat Trumpův energetický muž. Temelín má zachránit amerického giganta

PRAHA Americký ministr energetiky Rick Perry nepatří mezi hlavní tváře administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Bývalý ne úspěšný prezidentský kandidát má ale v řadách republikánů, kteří ve světě propagují Trumpovu Ameriku, mimořádné postavení. Na rozdíl od svých kolegů má Perry prodej amerických produktů přímo v popisu práce.

Podle toho také vypadá jeho týdenní cesta po střední a východní Evropě. V Polsku podepsal Perry kontrakt na dodávku zkapalněného břidličného plynu, který budou Američané až do roku 2042 dodávat do terminálu ve Svinoústí. Ukrajincům zase nabídl pomoc při budování energetických sítí.

Po zastávce v Maďarsku by Perryho cesta měla skončit v Praze. Zítra se v české metropoli má setkat s premiérem Andrejem Babišem, ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou i prezidentem Milošem Zemanem. „O setkání požádala sama americká strana,“ upřesnil LN diplomatický zdroj.



„Westinghouse je nejlepší na světě“

Perryho návštěva v Česku má jediný cíl – zvýšit šance americké firmy Westinghouse v případném tendru na výstavbu dalších bloků atomových elektráren v Temelíně a Dukovanech. Pokud se vláda rozhodne nový tendr vypsat, šlo by o velký byznys – spodní hranice nákladů na jeden blok se pohybuje kolem sta miliard korun. Navíc pro Westinghouse, jehož stavební divize se loni dostala do ekonomických potíží, by to byla prestižní zakázka v členské zemi Evropské unie.

„Westinghouse je nejlepším výrobcem reaktorů na světě. Jejich technologie je nejlepší na světě,“ vychvaloval nedávno Perry americkou jadernou společnost v Indii.

V Česku není Westinghouse v jaderném byznysu firmou bez referencí. Až do roku 2010 dodávali Američané palivo do Temelína, poté je vystřídala ruská firma TVEL. Američané ale chystají návrat – příští rok se v jihočeské elektrárně mají testovat nové palivové soubory z produkce Westinghouse.

V případné dostavbě dalších bloků, které vláda zvažuje, mají ale Američané ostrou konkurenci. Kolem stále nevypsaného kontraktu brousí ruská státní společnost Rosatom, která má zastání na Hradě. Prezident Zeman loni prohlásil, že by neměl nic proti tomu, kdyby stát zadal dostavbu Dukovan podle maďarského modelu. Budapešť přitom nový reaktorový blok zadala bez tendru právě Rosatomu.

Není bez zajímavosti, že až do letošního září byl poradcem ministryně Novákové bývalý ředitel dukovanské elektrárny František Hezoučký, který prosazoval, aby si stát koupil licenci na reaktor právě od Rusů. Když ČRo upozornil na to, že Hezoučký v interním e-mailu označil ruské reaktory za „nejlepší na světě“, na ministerstvu jako poradce skončil.

Ve hře o případné nové bloky v Dukovanech a Temelínu jsou ale i další vážní zájemci. Třeba konsorcium francouzské firmy Areva s japonským podnikem Mitsubishi Atmea, čínská státní společnost China General Nuclear Power nebo jihokorejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).



Korejci stupňují úsilí

Korejci své úsilí o zakázky v Česku v poslední době stupňují. Jejich energetický koncern se letos v září stal generálním partnerem prvoligového hokejového klubu Horácká Slavia Třebíč, loni v prosinci pak za jaderné kontrakty v Česku u Babiše loboval jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Pek Un-kju.

A KHNP favorizuje také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou energetiku Dana Drábová. „V současné době mají podle mě nejlepší referenci Jihokorejci,“ prohlásila Drábová minulý měsíc v ČT.

Kolem nových jaderných bloků ale panují nejasnosti. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, který vláda schválila v roce 2015, počítá s výstavbou po jednom bloku v Dukovanech a Temelíně s tím, že v případě obou elektráren by šel kontrakt rozšířit na reaktory dva.

Energetický gigant ČEZ vypsal tendr na dva bloky v Temelíně v roce 2011, o tři roky později ho ale zrušil. O další veřejné zakázce se od té doby jen uvažuje.

Sám premiér Babiš se navíc před dvěma týdny ve sněmovně stavěl k budoucnosti nových investic do jádra skepticky. „Poslední jaderný reaktor, který byl postaven v Evropě a funguje, je Temelín. Žádný jiný nebyl postaven. Nebo byl postaven a nefunguje,“ prohlásil při interpelacích.