První dvě lodě dopluly mimo koridor pro pšenici do ukrajinských přístavů

Dvě nákladní lodě připluly pro obilí do ukrajinských černomořských přístavů, uvedl v neděli server Interfax-Ukrajina. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu to jsou první plavidla, která doplula do Oděské oblasti, aniž by k tomu využila koridor ustanovený takzvanými obilnými dohodami. Rusko od těchto dohod odstoupilo letos v červenci a hrozí, že lodě bude považovat za vojenské cíle.