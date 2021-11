Do USA mohou už i turisté či příbuzní Američanů. Někde ale zavádějí lockdown pro neočkované

„Opravdu se moc těším. Měla jsem tam jet těsně předtím, než začal covid, a pochopitelně se to doteď odkládalo, takže je to opravdu vzrušující, že konečně můžu jet,“ řekla agentuře Reuters Alice Keaneová, která vyrazila z Londýna za sestrou na Floridu.



Podmínkou pro vstup je doklad o očkování proti covidu a negativní test starý nanejvýš tři dny. Dětem do 18 let stačí negativní test. Neplatí nadále povinnost karantény, která v uplynulém roce komplikovala cestování do mnoha zemí.

V některých městech Evropy oslavily otevření hranic USA ve velkém stylu. Například na londýnském letišti Heathrow uspořádaly aerolinky British Airways a Virgin Atlantic synchronizovaný vzlet dvou spojů přes Atlantik na místních paralelních ranvejích. Oba prý byly plně obsazené.

Podobné nadšení panovalo podle agentury Reuters v Paříži, kde rovněž zaznamenali prudký nárůst v počtech rezervací. „Jsem velmi šťastný,“ shrnul své pocity Michael Valente, který z letiště Charlese de Gaullea odlétal s manželkou za příbuznými.

USA začaly zavírat hranice na přelomu ledna a února 2020. Jako první tehdejší prezident Donald Trump zakázal přístup cizincům z Číny, což bylo v té době hodnoceno jako kontroverzní. Brzy však podobným způsobem reagovaly ostatní státy a také americký seznam postupně narůstal. Až do včerejška na něm bylo 33 zemí včetně těch evropských, Indie či Brazílie.

V některých městech USA současně stupňují tlak na neočkované. Například v kalifornském Los Angeles od včerejška platí pro návštěvníky povinnost mít vakcinační certifikát v restauracích, divadlech či sportovních zařízeních. Výjimku lze udělit jen z náboženských či zdravotních důvodů, očkovat se musí nechat i děti od 12 let.



Los Angeles se spuštěním tohoto systému přidává k rostoucí skupině amerických měst, kde se zpřísňuje režim pro neočkované. Patří do ní i New York nebo San Francisco, kde jsou však výjimky z povinnosti o něco benevolentnější než v Los Angeles.

Někteří místní soukromníci mají obavy, že kontroly vakcinačních potvrzení a testů způsobí další ztráty po měsících složitého fungování v pandemické době.

„Nové nařízení s sebou přinese minové pole potenciálních přešlapů a konfrontací pro všechny dotčené podniky, ale majitelé restaurací v oblastech s nižší proočkovaností vidí svou budoucnost obzvlášť nejistě,“ napsal v neděli list Los Angeles Times. „Je tohle začátek konce?“ tázala se šéfka restaurace Hotville Chicken Kim Princeová.

V některých částech americké společnosti je důvěra v očkování od začátku nízká. Týká se to například rasových menšin, zejména Afroameričanů a původních obyvatel. Jiní lidé mají k očkování výhrady z náboženských důvodů, libertariáni zase tvrdí, že vládě není nic do toho, jak oni nakládají se svým tělem. I přesto je v Los Angeles a okolí jeden z nejvyšších stupňů proočkovanosti v USA – alespoň jednu dávku vakcíny obdrželo až 80 procent obyvatel.

Zpřísňování protipandemických pravidel přichází v době, kdy počty nakažených v USA přestaly klesat. Průměrné přírůstky zůstávají několikanásobně vyšší, než byly před začátkem letní vlny, zatímco bilance úmrtí zřejmě tento týden v USA překoná tři čtvrtě milionu.

Na vrcholu aktuální vlny registrovala země s více než 330 miliony obyvatel přes 160 tisíc případů denně, v uplynulých týdnech pak tempo odhalování nákaz kleslo na méně než polovinu. Kolem hranice 70 tisíc případů na den se ale pokles sedmidenního průměru zastavil a za poslední dva týdny ukazatel opět mírně narostl, uvádějí statistiky deníku The New York Times.