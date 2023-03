Silácké řeči, nebo rezignace? Trump působí, jako by problémy neviděl, píše list

Za zavřenými dveřmi svého floridského sídla Mar-a-Lago šestasedmdesátiletý politik přátelům a spolupracovníkům řekl, že vítá představu, že bude úřady jako obžalovaný předveden před zástupy novinářů a kamer. Dokonce uvažoval o tom, zda by se měl před shromážděnými médii usmívat, a přemýšlel, jak by na to reagovala veřejnost.

Ani jeho nejbližší si podle NYT nejsou zcela jistí, jestli jsou Trumpova vyjádření siláckými řečmi, nebo naopak výrazem rezignace.

Pokud se ale na mediální cirkus skutečně těší, může být podle amerického listu nakonec zklamán. Neexistuje totiž žádný náznak, že by úřady Trumpa v případě obžaloby skutečně předvedly před novináře, jak je v New Yorku jinak tradicí. NYT považuje za pravděpodobnější, že by se v takovém případě orgány činné v trestním řízení a tajná služba dohodly a podobnému vystoupení se vyhnuly.

Další člověk, který s Trumpem nedávno hovořil, uvedl, že exprezidenta ani tak nezajímají podrobnosti toho, kde bude k vidění, jako spíše to, aby měl možnost ukázat veřejnosti, že se jen neskrývá v hanbě z toho, že byl obžalován.

Tlak na vyšetřovatele

S blízkými Trump také debatoval o tom, jestli by jeho veřejný tlak na vyšetřovatele mohl přesvědčit manhattanského státního zástupce, Alvina L. Bragga, aby případ nechal být. To je ale podle expertů velmi nepravděpodobné.

Pokud se bude případ vyvíjet podle očekávání, stane se Trump prvním americkým exprezidentem, který kdy byl obžalován. Podle NYT by to mohlo výrazně ovlivnit i prezidentskou kampaň před volbami v roce 2024, v nichž se chce Trump, který jakoukoliv vinu popírá, vrátit do Bílého domu.

V případu jde o platbu 130 000 dolarů (2,9 milionu Kč) Stormy Daniels v posledních dnech prezidentské kampaně v roce 2016. Pornoherečka peníze dostala od někdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena, kterému je pak Trump už v době, kdy byl prezidentem, uhradil osobními šeky.

Daniels tvrdila, že šlo o úplatek za mlčenlivost o jejím románku s Trumpem, což exprezident popírá. Jeho dřívější právník Cohen v roce 2018 přiznal vinu vztahující se k platbě a byl odsouzen ke tříletém trestu vězení. Pokud bude Trump obžalován, očekává se, že se tak stane kvůli falšování obchodních záznamů. Platbu Cohenovi totiž nevykázal, jak měl, čímž mohl porušit pravidla financování volebních kampaní.

Republikánský exprezident odmítá, že by s pornohvězdou měl milostný poměr a hovoří o honu na čarodějnice. Státního zástupce Bragga, který je demokrat a černoch, označil za politicky motivovaného rasistu.