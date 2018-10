Nová zbraň. Ruská raketa proti satelitům by mohla být v provozu do čtyř let

WASHINGTON/PRAHA Novou raketu zaznamenali minulý měsíc fotografové na ruské stíhačce MiG-31. Podle zdrojů seznámených s americkými zpravodajskými informacemi jde o funkční model zbraně proti satelitům, kterou Rusové budou moci aktivně používat již v roce 2022.

Ruská „protisatelitní“ zbraň by podle zpravodajců, kteří s novináři mluvili pod podmínkou anonymity, měla ničit komunikaci a satelitní snímky z nižší oběžné dráhy. Právě tam je umístěna například Mezinárodní vesmírná stanice nebo Hubbleův teleskop.



Raketa byla umístěna na modifikované nadzvukové stíhačce MiG-31D. Jde o experimentální verzi, jež je schopná nést rakety k sestřelení satelitů v nadmořské výšce do 120 kilometrů. V této variantě byla vyrobena dvě letadla. Snímky zbraně se poprvé objevily v polovině září.

Prvotní testování prototypu probíhalo podle americké televize CNBC v září letošního roku a je plánované i na příští středu. Podle zdrojů ze zpravodajského prostředí mají testy v současnosti prověřit chování rakety při letu.

„Jsou to zatěžkávací testy, díky kterým piloti získají jistotu ve vzduchu. Zkoumá se, zda raketa i letoun společně dostatečně dobře fungují,“ vysvětlil pro americkou televizi jeden ze zdrojů. Další testování je prý naplánované na rok 2019.

Američané očekávají, že Kreml oznámí výsledky testů příští rok poté, co otestují odpálení rakety z letounu. Zdroje s přístupem ke zpravodajským informacím dokonce uvádí, že zbraň by Rusko mohlo uvést do běžného arzenálu v roce 2022.

„O konceptu ze vzduchu odpálené kinetické protisatelitní zbraně se hovoří již velmi dlouho a v minulosti již podobnou věc představili Číňané i my,“ uvedl pro média ředitel amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia Thomas Karako.

Ačkoliv zbraně cílící na satelity nejsou nijak nové, čerstvé fotografie ukazují na trend modernizace ruské armády. Během posledních osmi měsíců Kreml představil například i prototyp nadzvukové rakety, „která dokáže zasáhnout kdekoliv na světě.“