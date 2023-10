Zfetovaní captagonem. Hamás použil při útocích drogu Islámského státu

Podle izraelské stanice Channel 12 izraelské síly nalezly důkazy o vlastnictví a použití drogy u zajatých bojovníků Hamásu. Návykovou látku objevily též u zabitých ozbrojenců, kteří na Izrael zaútočili 7. října.

אלחנן גרונר @elchangr תיעוד שצילם חבר שלי בישובי העוטף: המחבלים הגיעו עם שקיות של קוקאין לתמרוץ היצר השטני שלהם https://t.co/fq0ITQZp9d oblíbit odpovědět

Amfetaminový derivát Captagon je obchodní značka pro lék fenetylin. Ten byl vynalezen v roce 1961 jako alternativa pro amfetamin a metamfetamin. Před umístěním na seznam ilegálních drog v roce 1986 se používal k léčbě hyperaktivity u dětí nebo narkolepsie. S lékem z šedesátých let už však nynější captagon nemá příliš společného. Jeho moderní verze je díky svému složení silně návykovým stimulantem.

Droga džihádistů

Amfetaminovým pilulkám se přezdívá „kokain pro chudé“. V chudších zemích je lze pořídit za jeden dolar (přibližně 23 korun) či dva dolary, v těch bohatších až za 20 dolarů (433 korun).

Droga dodává svému uživateli pocity klidu, potlačuje strach, bolest i únavu. Při jejím používání lidé nemají hlad a nepotřebují spát tolik jako obvykle.

Captagonu se též přezdívá též droga džihádistů, neboť ji před atentáty užívají někteří islámští radikálové. Pod vlivem této drogy byli mimo jiné teroristé, kteří v roce 2015 útočili v Paříži a Saint-Denis. IS jí nejen obdarovával své bojovníky v Iráku a Sýrii, ale jejím prodejem i financoval své aktivity.

K IS přirovnal Hamás izraelský premiér Benjamin Netanjahu, stejně tak i představitelé EU. „Některé z těch fotek nám připomínají, co dělal Daeš, nebo ještě hůř,“ prohlásil mluvčí zahraniční politiky EU Peter Stano, který použil arabský akronym pro IS.

Návyková látka je mimo Blízký východ prakticky neznámá. Podle odborníků na drogovou problematiku se jí většina vyrábí v Sýrii; pro zemi v mezinárodní izolaci znamená vítaný zdroj příjmů. Jejím hlavním odbytištěm jsou státy Perského zálivu, vývozem captagonu se podle pozorovatelů zabývají syrští pašeráci, libanonské islamistické hnutí Hizballáh a proíránské milice v Iráku.

Hizballáh zapojení odmítá s tím, že jeho náboženská víra výrobu a užívání drog zakazuje. Hnutí je jedním z ústředních nepřátel Izraele v regionu, s Hamásem jsou spojenci. Spekuluje se o jeho zapojení do přípravy teroristického útoku Hamásu, obě skupiny to popírají.