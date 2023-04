Marseille decimuje válka drogových gangů, po hromadné rvačce je pět podobaných

Podle některých francouzských médií násilnosti souvisí s drogovou válkou dvou znepřátelených gangů.

Podle stanice TF1 byla nedělní rvačka vyhroceným sporem dvou rodin kvůli domácímu násilí. Ve stejné čtvrti Félix Pyat se střílelo i minulý týden, policie na místě našla čtyři postřelené a pistoli.

V Marseille je několik čtvrtí prodchnutých kriminalitou spojenou s distribucí drog, k přestřelkám v nich dochází prakticky každý týden. Od začátku roku ve druhém největším francouzském městě zemřelo 14 lidí při incidentech spojených s distribucí omamných látek, píše Le Figaro. BFM TV uvádí 17 mrtvých.

V centru drogové války jsou gangy Yoda a Maga, jejich jména se objevují nasprejovaná na zdech po celém městě. Obyvatelé dotčených částí Marseille se večer neodvažují vycházet z domu, aby je nezasáhla zbloudilá kulka, píše BFM TV. Spor se vede o oblast poblíž dálnice, která je strategická svou snadnou dostupností pro klienty v autech.

„Je to válka, kterou v Marseille vedou dva velké klany obchodníků s drogami. Dva klany, které jsou silně ozbrojené a které vedou tuto bitvu prostřednictvím jiných, kteří páchají vraždy,“ uvedla policejní prefektka z Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleriová.

Do obchodu s drogami se zapojují stále mladší lidé, mnohdy jim je jen 14 až 16 let. Podle soudce pro mladistvé je to záměr, protože jim hrozí nižší tresty a ještě nemají záznam v rejstříku a nejsou proto v hledáčku policie.

V reakci na zhoršující se situaci ve městě ministerstvo vnitra v roce 2021 zřídilo speciální protidrogovou jednotku CRS 8. Policejní prefektka si její výkon chválí. „Ve čtvrti Paternelle jsou čtyři místa, kde se prodávají drogy. Dříve měly obrat 80 000 eur (1,9 milionu korun) denně, dnes jsou na 2 000 eur (47 000 korun) denně,“ uvedla Camilleriová.