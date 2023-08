Zavražděného prezidentského kandidáta v Ekvádoru nahradí novinář Zurita

Strana změnu vysvětlila svými obavami z toho, že by volební komise mohla Gonzálezovou diskvalifikovat kvůli tomu, že se jako kandidátka na viceprezidentku nemůže na poslední chvíli ucházet o podporu v hlasování o nové hlavě státu. Na problém předtím upozornila i vdova po zavražděném politikovi. Hnutí Construye také uvedlo, že její zástupce se nezúčastní dnešní předvolební debaty.

Villavicencio byl zastřelen na předvolebním setkání ve středu jen dva týdny před volbami, pohřeb měl v sobotu. Politika, bývalého novináře a bojovníka proti korupci zabila při koordinovaném útoku skupina ozbrojenců. Soud v pátek poslal v této souvislosti do vazby šest podezřelých z Kolumbie, sedmého policie při zásahu zabila. Tisíce policistů a vojáků v sobotu dohlížely na převoz vězněného šéfa nejmocnějšího ekvádorského kartelu, který čelí obvinění, že Villavicenciovi vyhrožoval smrtí.

Villavicenciova vdova Verónica Sarauzová obvinila ekvádorský stát, že nese za smrt jejího manžela zodpovědnost. „Vláda ještě musí odpovědět na mnoho otázek o všem, co se stalo,“ řekla Sarauzová na tiskové konferenci. Na sobě měla neprůstřelnou vestu a helmu, provázela ji ozbrojená policejní ochranka, píše Reuters. Za vraždu podle vdovy přímo či nepřímo nesou odpovědnost i stoupenci bývalého prezidenta Rafaela Correy, píše AFP. Correa žije už pět let v Belgii, v Ekvádoru byl odsouzen za korupci, což on označuje za politický proces.

Předčasné prezidentské a parlamentní volby se v Ekvádoru uskuteční 20. srpna. Volební lístky už byly vytištěné a hlasy pro zavražděného kandidáta podle zákona automaticky připadnou novému kandidátovi za stejnou stranu.

Na převozu šéfa kartelu Los Choneros Adolfa Maciase, přezdívaná Fito, z věznice v největším ekvádorském městě Guayaquil se v sobotu podílely 4000 vojáků, policistů a příslušníků dalších bezpečnostních služeb. Macias je vězněn od roku 2011. Po jeho převozu ekvádorský prezident Guillermo Lasso na sociální síti X (dříve Twitter) oznámil, že byl Fito převezen do sekce s nejvyšší ostrahou ve stejném vězeňském komplexu. Podle úřadů totiž Fito a jeho muži ovládali nejméně jednu budovu věznice, kde byl držen.