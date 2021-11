Pfizer pro děti od pěti let dostal v Evropě zelenou. První statisíce dávek dorazí do Česka před Vánocemi

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o vakcíně pro dětí ve věku od 5 do 11 let. (31. října 2021) foto: Reuters

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek doporučila schválení vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech pro děti ve věku od 5 do 11 let. Děti by měly dostat třetinu obvyklé dávky, interval mezi dvěma dávkami zůstává v rozmezí tří týdnů. Po schválení v České republice by měli očkování zajišťovat pediatři. Vakcína by mohla do Česka dorazit v polovině prosince.