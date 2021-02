Evropská kosmická agentura hledá nové astronauty. Chce je vyslat na Měsíc či na Mars

Paříž Evropská kosmická agentura (ESA) v úterý oznámila otevření výběrového řízení na nové astronauty. Poslední podobný konkurz se uskutečnil před 11 lety, napsala agentura AP. Vzhledem k programům, do kterých je agentura zapojena, se zřejmě noví astronauti podívají na Měsíc a možná na Mars.

Do řízení se mohou hlásit od konce března do konce května občané členských států ESA, a to včetně Čechů. „Jsme zapojeni do programu Artemis, díky kterému se lidé vrátí na Měsíc,“ uvedl britský astronaut Timothy Peake. Podle něj je také možné, že letos vybraní adepti zanechají první lidskou stopu na Měsíci.

Podle generálního ředitele ESA Jana Wörnera výběr zaručí „přenos vědomostí mezi stávajícími astronauty a ti novými“. ESA chce vybrat čtyři až šest lidí a dalších 20 zařadí do zálohy. V současnosti v agentuře působí sedm astronautů, z nichž šest bylo vybráno při posledním konkurzu v letech 2008/2009.

Většina dosavadních astronautů byli vojenští piloti. To by však podle agentury nemělo odradit potenciální kandidáty. Kromě fyzické zdatnosti od nich ESA žádá také magisterské vzdělání v přírodních vědách, medicíně nebo matematice, výbornou znalost angličtiny a dalšího jazyka a velkou psychickou odolnost. Vedení agentury by také rádo vidělo mezi astronauty více žen. V současnosti má ESA jedinou kosmonautku - Italku Samanthu Cristoforettiovou.

Nově chce ESA umožnit službu také lidem, kteřímají postižení dolních končetin, mají výrazně odlišnou délku noh či jsou malého vzrůstu.Do obdobného řízení se v roce 2008 přihlásilo přes 10 tisíc uchazečů. Do druhého ze šesti kol řízení jich tehdy prošlo 818. Délku celého výběru letos ESA odhadla na 18 měsíců

.