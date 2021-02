Velké plány Erdogana: Turecko chce do tří let s vlastní raketou přistát na Měsíci

Ankara Turecko chce do konce roku 2023 poprvé přistát na Měsíci s využitím vlastní národní rakety. Uvedl to v úterý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při představení cílů vesmírného programu země. Při misi na Měsíc chce Turecko spolupracovat s mezinárodními partnery, uvedla agentura Reuters. Mezi dalšími cíli Erdogan zmínil vyslání tureckého astronauta do vesmíru.

„Chceme přistát na Měsíci v roce 2023 k stému výročí turecké republiky,“ uvedl Erdogan. Podle něj bude přistání na Měsíci provedeno za použití „turecké národní a zcela hybridní rakety“, kterou chce země vyvinout ve spolupráci se zahraničními experty.

Turecký prezident neuvedl, s jakými mezinárodními partnery chce spolupracovat. Minulý měsíc Erdogan jednal s americkým podnikatelem Elonem Muskem o možnosti spolupráce v oblasti vesmírných technologií mezi tureckými firmami a Muskovou společností SpaceX. Turecko v lednu využilo služeb firmy SpaceX pro dopravu svého satelitu Turksat 5A na oběžnou dráhu. Turecko v posledních letech posiluje spolupráci s Čínou, která má taktéž velké ambice v dobývání vesmíru. V prosinci se na Zem z Měsíce vrátila čínská sonda Čchang-e 5 se vzorky měsíční horniny. Ve svém vesmírném programu se Turecko chce výrazně zaměřit na vývoj technologií pro satelity. Země chce letos vyslat na oběžnou dráhu svůj osmý satelit, který bude sloužit pro pozorování Země a pořizování vysoce kvalitních fotografií, napsal turecký tisk. Turecko chce také jednat s mezinárodními partnery o vybudování nového kosmodromu.