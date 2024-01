Panika v Evropské radě. Michel by mohl skončit, k moci se dere Orbán

Osmačtyřicetiletý Michel do evropských voleb půjde za valonské Reformní hnutí (MR), tedy stranu, kterou už v minulosti vedl a také zastupoval v belgickém parlamentu. „Rozhodl jsem se kandidovat v evropských volbách v roce 2024,“ řekl listu De Standaard Michel.

„Pokud budu zvolen, zaujmu své místo v Evropském parlamentu. Evropská rada může jmenovat nástupce koncem června, začátkem července,“ míní. Liberál Michel Evropské radě předsedá od roku 2019, mezi lety 2014 a 2019 byl belgickým premiérem. Volby do Evropského parlamentu proběhnou od 6. do 9. června. Následně se lídři členských zemí sejdou 17. června a na konci měsíce. Právě na těchto schůzkách by měli přijít s případnou Michelovou náhradou.

Funkce šéfa Evropské rady běžně bývá součástí složitých a zdlouhavých povolebních vyjednávání o tom, jak se obsadí posty ve vedení unijních institucí. Vzhledem k maďarskému předsednictví a kontroverznosti Viktora Orbána bude ale velký tlak na to, aby dohoda o obsazení vedení Evropské rady byla tentokrát rychlá, napsal portál Politico. Maďarsko předsedá Radě EU od července do prosince letošního roku.

Michel se zatím nevyjádřil k tomu, zda kandidatura do europarlamentu znamená, že se bude chtít ucházet o další vlivné posty. Ve hře je například možnost, že by se mohl stát kandidátem evropských liberálů na funkci předsedy Evropské komise. Jasné není ani to, zda bude usilovat o post eurokomisaře. Belgii nyní v komisi zastupuje Didier Reynders, který je Michelovým stranickým kolegou v MR. Otázkou také je, kdo povede stranu v parlamentních volbách, které se v Belgii konají zároveň s těmi evropskými.

Je to poprvé, co se o europoslanecké křeslo bude ucházet úřadující předseda Evropské rady. Za normálních okolností by Michelův současný pětiletý mandát vypršel na konci listopadu.