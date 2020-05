Evropská unie by podle Sorose nemusela přežít následky koronaviru. ‚Po Británii mohou odejít další země‘

Londýn Evropská unie by nemusela přežít problémy způsobené současnou koronavirovou krizí, pokud těžce zasažené členské země, jako například Itálii, nepodpoří prostřednictvím vydávání věčných dluhopisů. Myslí si to americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros.

„Mimořádné okolnosti vyžadují mimořádná opatření. A věčné dluhopisy jsou právě takovým opatřením. V normální době by se o nich ani nemělo uvažovat. Pokud však o nich EU není schopna uvažovat nyní, nemusí být schopna přežít potíže, kterým v současnosti čelí,“ napsal Soros v odpovědích na otázky novinářů.



„Není to teoretická možnost; může to být tragická realita. Koronavirus a klimatické změny ohrožují nejen lidské životy, ale i přežití naší civilizace,“ dodal.

U věčných dluhopisů emitent nikdy nesplatí jistinu, trvale však jejich držitelům vyplácí úroky. EU by podle Sorose mohla peníze získané prodejem těchto dluhopisů poskytovat zemím v největší nouzi. „Většina peněz by směřovala do jižních zemí, protože ty byly zasaženy nejvíce,“ upozornil Soros.

Miliardář také vyjádřil obavy, že Evropskou unii by mohly po Británii opustit i další země. „Otázka, jak zabránit dalším zemím, aby následovaly Británii, je důležitá. Mám obavy zejména ohledně Itálie,“ uvedl. „Co by zůstalo z Evropy bez Itálie?“ dodal.

Soros také varoval, že ekonomika eurozóny se bude s dopady koronaviru potýkat déle, než se většina lidí domnívá. „Jedním z problémů je, že tento virus se rychle vyvíjí a mění způsob, jak útočí na lidské orgány. To výrazně zkomplikuje vývoj spolehlivé vakcíny,“ uvedl.