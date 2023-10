Evropská unie pozastavila veškeré platby, které měly být určeny Palestincům

Doplnil, že přezkoumány budou rovněž veškeré projekty a jakékoli nové návrhy týkající se financí na další období jsou odloženy zatím na neurčito. Pozastavení Várhélyi oznámil na síti X v reakci na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých.

Za „bod zvratu“ označil komisař rozsah teroru a brutality proti Izraeli. „Nic nemůže být jako dřív. Evropská komise, která je pro Palestince největším dárcem, nyní přezkoumá celé své rozvojové portfolio v hodnotě 691 milionů eur,“ uvedl Várhelyi na internetu. Jakého období se tato částka týká, nebylo jasné.

Pro období 2021 až 2024 přislíbila Evropská unie na palestinské projekty finanční podporu 1,18 miliardy eur (28,9 miliardy Kč). Stala se za to terčem kritiky, peníze totiž směřují nejen pro obyvatele okupovaného Západního břehu Jordánu, ale i do Pásma Gazy, které kontroluje hnutí Hamás. Jsou určeny zejména na zdravotní péči, sociální služby či podporu nemocnic. Kritici tvrdí, že by mohly skončit v rukou teroristů, Evropská komise ale vždy veškeré projekty bránila s tím, že příjemce pomoci důkladně prověřují. „Evropská unie nefinancuje Hamás ani jeho teroristické aktivity přímo, ani nepřímo,“ zdůraznil i dnes mluvčí Evropské komise Eric Mamer.