Evropa uvalila nové sankce na Rusko, Česko má výjimku do příštího roku

Na více než tisícihlavý seznam potrestaných ruských činitelů dnes přibylo 65 lidí, zejména vojenských velitelů spojených s masakry civilistů v Buči a násilnostmi v Mariupolu. Je mezi nimi rovněž někdejší ruská gymnastka Alina Kabajevová, která je podle médií přítelkyní prezidenta Vladimira Putina a stojí v čele velké mediální skupiny NMG.

Naproti tomu po tlaku Maďarska se na listině neobjeví původně plánované jméno ruského patriarchy Kirilla. O 18 položek se rozšíří seznam sankcionovaných firem či institucí. Většinu tvoří zbrojovky, unie však zmrazila styky i s Národním zúčtovacím depozitářem. Největší depozitář cenných papírů v zemi plánovala Moskva využívat k obsluze evropských dluhopisů.

EU rovněž zakáže vývoz desítek chemikálií, které mohou Rusku posloužit k výrobě chemických zbraní.

„Dnešním balíkem dále omezujeme ruské možnosti financovat válku,“ komentoval v pátek shodu sedmadvacítky zemí šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Pro ruskou ropu je EU největším trhem, na nějž míří téměř polovina veškerého vývozu. Evropská komise v původním návrhu před měsícem usilovala o úplné embargo, tento plán však vetovalo Maďarsko.

Unie se nakonec dohodla na tom, že od 5. prosince přestane dovážet surovou ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Časově nespecifikovanou výjimku má ropovod Družba. Německo a Polsko, dovážející ropu jeho severní větví, se však zavázaly do konce roku tento import ukončit. Sedmadvacítka by se tak měla celkem zbavit více než 90 procent ruské ropy.

Sankce počítají i se zákazem exportu produktů z ropy dovezené Družbou, aby země pokračující v importu nezískaly konkurenční cenovou výhodu. Česká republika si vyjednala výjimku až do 5. prosince příštího roku. Česko si bude moci zajistit dostatek nafty či benzínu z rafinerií na Slovensku či v Německu. Objem takto dovezených paliv by podle textu výjimky neměl překročit hodnoty z posledních pěti let.

Zelenskyj apeluje na svět, aby zavedl vůči Rusku maximální sankce:

24. května 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Slovensko má obavy z důsledků embarga

Bratislavská rafinerie Slovnaft už ve čtvrtek uvedla, že balíček postupně ohrozí zásobování středoevropského trhu.

„Vnímáme Slovnaftem prezentované obavy a i to, že negativní dopad vyvolaných omezení je ze všech členských států nejvýraznější právě na Slovensko,“ uvedlo ministerstvo hospodářství. Dodalo, že v rámci solidarity očekává zvláštní přístup země k penězům od EU v rámci dříve představeného plánu, jehož cílem je podle Evropské komise ukončit závislost EU na energiích dovážených z Ruska.

Podle ministerstva na dovoz ropy a ropných produktů začne platit embargo osm měsíců poté, co sankce vstoupí v platnost. Na Slovensku následně bude možné dalších deset měsíců vyrábět z ropy dopravené potrubím pohonné hmoty a ropné produkty, jakož je i exportovat do Česka. Po celkově 18 měsících bude možné ruskou ropu, která bude dovezena do země ropovodem, využít pouze k výrobě pro domácí trh. Bratislava původně žádala tříleté přechodné období.

Slovnaft, který dvě třetiny své produkce vyváží, a to i do Česka, už ve čtvrtek v reakci na schválené sankce uvedl, že nedokáže zaručit zásobování střední Evropy. Podle podniku sankce povedou k omezení zpracovatelské kapacity rafinerie v Bratislavě pod úroveň technologického minima a kvůli tomu nebude zaručena bezpečnost dodávek ani na slovenský trh.

Bratislavská rafinerie ročně zpracuje kolem 5,5 milionu tun ropy, a to hlavně surovinu z Ruska. Z ní dokáže vyrobit větší podíl nafty, po které je v Evropě vysoká poptávka. Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, už dříve vedle dovozu ruské ropy testoval vícero druhů jiných ropných směsí. Ty v roce 2020 tvořily rekordních téměř pět procent spotřeby podniku.

Slovnaft může dovážet ropu nejen tradiční cestou ropovodem Družba, ale také prostřednictvím ropovodu Adria, který do země vede z Chorvatska přes Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dříve v tomto týdnu řekl, že Chorvatsko je připraveno rozšířit kapacitu jadranského ropovodu, aby mohlo zásobovat Maďarsko a Slovensko v případě přerušení dovozu ropovodem Družba z Ruska.