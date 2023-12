Obejdeme Orbána. EU chce dát Ukrajině 20 miliard eur i bez souhlasu Maďarů

Aktuálně rozpracovávaný záložní plán se podle unijních představitelů jeví jako nejefektivnější způsob, jak Ukrajině poskytnout prostředky v případě, že Orbán se na plánovaném unijním summitu 1. února rozhodne své veto zopakovat.

Podle tohoto plánu by zapojené členské státy poskytly evropskému rozpočtu záruky, díky nimž by si Evropská komise na kapitálových trzích mohla v příštím roce pro Kyjev půjčit až 20 miliard eur, sdělily deníku představitelé zapojení do projednávání plánu.

Takové řešení by nevyžadovalo záruky od všech sedmadvaceti členských států EU a hlavními účastníky by byly ty země, které mají nejvyšší ratingy úvěruschopnosti. Zároveň by pro plán nebylo zapotřebí jednomyslné podpory všech členských států.

Jednou z nevýhod tohoto řešení oproti původnímu plánu je, že by pomoc Ukrajině sestávala pouze z půjček a nezahrnovala by dotace. Unijní představitelé se tak podle FT stále kloní k původnímu plánu, který v současnosti blokuje Maďarsko.