Další razie v europarlamentu. Demokracie je pod útokem, říká jeho šéfka

„Evropský parlament je pod útokem. Evropská demokracie je pod útokem. A pod útokem je i náš způsob otevřených, svobodných a demokratických společností,“ uvedla Metsolová s tím, že ji korupční kauza „rozlítila, rozhněvala a rozžalostnila“.

„Nebude žádná beztrestnost. Žádná. Nic nezameteme pod koberec. Zahájíme vnitřní vyšetřování, abychom prozkoumali veškerá fakta související s parlamentem,“ slíbila Metsolaová.

Předsedkyně EP také upozornila, že v pondělí měla původně oznámit začátek rozpravy parlamentu o zjednodušení vízové politiky vůči Kataru a Kuvajtu. Občané těchto blízkovýchodních zemí by pak mohli do zemí EU na krátké pobyty jezdit bez potřeby víz. „Ve světle vyšetřování musíme zprávu odeslat zpět do výboru,“ řekla Metsolaová.

Korupční skandál otřásá Evropským parlamentem od pátku, kdy belgická policie v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce prohledala 16 domů, zabavila 600 000 eur (14,6 milionu Kč) a zadržela šest lidí, čtyři z nich zůstávají ve vazbě. Prokuratura je obvinila z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce, aniž je jmenovala.

Několik současných či bývalých pracovníků čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. Hlavní postavou aféry se stala řecká europoslankyně Eva Kailiová, která byla v neděli formálně obviněna z korupce. Katar o víkendu odmítl jakákoli tvrzení o „špatném počínání katarského státu“.

Prohlídka v sídle Evropského parlamentu

Bruselská policie v souvislosti s vyšetřováním provedla v pondělí další prohlídku v sídle Evropského parlamentu. Ta byla podle agentury AFP první, která cílila přímo na sídlo EP v Bruselu. Belgický deník Le Soir napsal, že zásah navazoval na páteční zapečetění některých kanceláří. Cílem bylo podle prokuratury zajistit elektronická data deseti parlamentních pracovníků, než by mohla být vymazána.

Belgická prokuratura zároveň oznámila, že po pondělní razii mají vyšetřovatelé kauzy na kontě prohlídky 20 objektů. „Na třech různých místech bylo zabaveno několik set tisíc eur: 600 000 eur v domě podezřelého, několik set tisíc eur v kufru v bruselském hotelovém pokoji a asi 150 000 eur v bytě patřícím členovi Evropského parlamentu,“ píše se v novém prohlášení.

Policie původně zadržela šest lidí, čtyři z nich zůstávají ve vazbě a čelí formálním obviněním z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce. Ani dnes je prokuratura nejmenovala, oznámila však, že ve středu budou předvedeni k přípravnému soudnímu jednání. Podle médií jsou mezi obviněnými také partner a poradce Kailiové Francesco Giorgi a bývalý europoslanec Pier Antonio Panzeri.

Řecký úřad proti praní špinavých peněz nařídil zmrazit majetek političky i jejích nejbližších, partnera Francesca Giorgiho, který působí jako asistent jednoho z italských europoslanců, otce Alexandrose Kailise a dalších nejbližších rodinných příslušníků. Nařízení se týká bankovních účtů, nemovitostí, cenných papírů i podílů ve firmách. Úřad doufá, že se mu podaří zajistit výnosy z údajné zločinecké činnosti.

Úřady také prověří daňová a majetková přiznaní Evy Kailiové i jejího otce. Ten je známou osobností v Soluni a jako veřejný činitel měl také povinnost předkládat dokumenty o svých příjmech a majetku. Mezi lidmi, které nařízení postihlo, je i sestra Kailiové Mantalena, která vede nevládní organizaci zabývající se dopadem zákonů na nové technologie.

Úřady mimo jiné informovaly, že objevily firmu, kterou zhruba před měsícem založila Kailiová se svým partnerem v prestižní aténské čtvrti Kolonaki. Společnost se podle informací v rejstříku měla zabývat obchodováním a pronájmem nemovitostí.