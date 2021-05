Exporadce pálil na Johnsona. Má na svědomí ‚tisíce životů‘, obvinil Cummings britského premiéra

LONDÝN/PRAHA V britské Dolní sněmovně se ve středu odehrálo dlouho očekávané slyšení s bývalým hlavním poradcem premiéra Borise Johnsona – Dominikem Cummingsem. Členové výborů pro zdravotnictví, vědu a technologie se ho ptali na okolnosti, jak britská vláda rozhodovala ve věci koronavirové pandemie.

Před poslanci přitom Cummings podrobil vládu ostré kritice. „Když nás veřejnost nejvíc potřebovala, tak jsme selhali,“ zněla jedna z jeho hlavních výpovědí.

Mimo jiné také prohlásil, že způsob, jakým si počínali ministři, úředníci i vládní poradci během pandemie, byl katastrofální. Cummings přitom vztáhl kritiku výslovně i na sebe, za osobní pochybení se před poslanci omluvil veřejnosti i pozůstalým po obětech nemoci covid-19.

Někdejší hlavní stratég britské vlády uvedl, že vedení země neodhalilo možný rozsah a dopady rozmáhající se pandemie. Všechny krizové plány se prý ukázaly jako naprosto nedostatečné.



Cummings během svého vystoupení nešetřil především dva členy kabinetu: premiéra Borise Johnsona a ministra zdravotnictví Matta Hancocka.

Svému někdejšímu šéfovi upřel bývalý poradce schopnost vést vládu. Podle něj prý existují „tisíce“ lidí, kteří by byli kompetentnější než Johnson. Zmínil, že za to může povaha politického systému v zemi, který prý dokáže dostat do čela osobnosti jako je Johnson nebo jako byl někdejší lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. „Problémem v této krizi bylo, že stále znovu a znovu byli lvi vedeni osly,“ řekl Cummings doslova.

„S adekvátními přípravami a s kompetentními lidmi na zodpovědných místech by se vláda pravděpodobně dokázala vyhnout prvnímu lockdownu,“ dodal.

Někdejší hlavní architekt brexitu i předloňského drtivého vítězství britských konzervativců si pro své včerejší vystoupení před poslanci připravoval půdu již během uplynulého víkendu. Například vyjádřeními na sociálních sítích, že Johnsonova vláda loni na jaře, po vypuknutí koronavirové pandemie, údajně usilovala o dosažení takzvané kolektivní imunity bez ohledu na případné ztráty na životech. Když to vláda podle Cummingse následně popřela, vědomě lhala. Dle exporadce tak Johnson nese osobní odpovědnost za „tisíce mrtvých“.

Johnson se údajně chtěl nechat záměrně nakazit

Premiér Cummingse koncem loňského roku propustil. Jedním z důvodů byl vnitřní mocenský boj na úřadu vlády. Cummings dával tamním úředníkům dlouhodobě najevo, že jimi opovrhuje. V minulosti je také vinil, že kvůli nim unikaly na veřejnost citlivé informace, které komplikovaly jednání o odchodu země z EU.

Po svém nedobrovolném odchodu se stal z Cummingse jeden z hlavních kritiků vlády a jejího předsedy. Mnozí ho podezřívají z toho, že od té doby cíleně zásobuje sdělovací prostředky informacemi s cílem diskreditovat Johnsona. Nedá se vyloučit, že od něj pocházejí i informace o nákladné rekonstrukci premiérova soukromého bytu v sídle vlády.

Schopnost dostat informace „ven“ potvrdil Cummings i tím, že ještě před slyšením v parlamentu přetiskl některá jeho klíčová tvrzení bulvární list Daily Mail. Zde mimo jiné zaznělo, že Johnson měl údajně koronavirus zlehčovat jako chřipku a označovat ho v narážce na čínský původ jako „Kung-Flu-virus“. Stejně tak prý zvažoval nechat si od hlavního lékařského poradce vlády Chrise Whittyho před televizními kamerami podat injekci s koronavirem. Tím chtěl doložit, že onemocnění má jednoduchý průběh.

Právě Johnson ale loni covidem skutečně onemocněl. Jeho zdravotní stav byl po dobu několika dní velmi kritický a musel být připojený na plicní ventilaci.

O ministru zdravotnictví Mattu Hancockovi Cummings prohlásil, že opakovaně lhal. „Myslím, že ministr zdravotnictví by měl být vyhozený kvůli nejméně patnácti nebo dvaceti věcem, včetně lhaní na schůzích kabinetu i veřejně.“ Sám Johnson všechna obvinění odmítl. „V každé fázi jsme se snažili minimalizovat ztrátu lidských životů,“ uvedl včera. Připustil, že čelit pandemii bylo „strašně obtížné“.

Británie, která má přes 66 milionů obyvatel, je s téměř 128 tisíci oběťmi covidu-19 pátou nejhůře postiženou zemí na světě. Zároveň ale má za sebou úspěšnou vakcinační kampaň. Ke včerejšku byla kompletně naočkována více než třetina obyvatelstva, další pětina obdržela první dávku.