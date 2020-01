Finská vláda popřela, že by zvažovala čtyřdenní pracovní týden

Mladá sociálnědemokratická politička Marinová myšlenku kratšího pracovního týdne zmínila loni v srpnu jako ministryně dopravy v panelové diskuzi. Nyní však finská vláda zdůraznila, že „v této věci v poslední době nevyvíjela žádnou aktivitu“.



In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity.