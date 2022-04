Váhání kvůli NATO: Finsko se bojí napětí na hranicích, Švédsko analyzuje situaci

Finsko a Švédsko se ještě nerozhodly, zda podají žádost o členství v Severoatlantické alianci. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu ale hodlají co nejrychleji přehodnotit bezpečnostní situaci. Uvedly to premiérky obou zemí Sanna Marinová a Magdalena Andersonová. Podle Marinové se Finsko obává po vstupu do NATO napětí na hranicích s Ruskem.