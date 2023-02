Finové by šli do NATO i sami, ukázal průzkum. Švédsko ustupuje Turecku

Finové jsou ochotni vstoupit do Severoatlantické aliance i samostatně. Vyplývá to z tamního průzkumu veřejného mínění. Finská premiérka Sanna Marinová ale po jednání se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem zdůraznila, že je v zájmu všech, aby Švédsko a Finsko vstoupily do NATO společně. Stockholm má momentálně napjaté vztahy s Tureckem.