Socha Davida? Porno, stěžoval si rodič. Ředitelku vyhodili, Italové nechápou

Pravidla Tallahassee Classical School na Floridě učitelům nařizují, aby rodiče dětí předem informovali o „kontroverzních“ tématech, která hodlají vyučovat.

Ředitelka školy Hope Carrasquillová se domnívá, že rada se na ni zaměřila poté, co tři rodiče podali stížnost na hodinu, ve které učitel před žáky šesté třídy použil fotografii Davida, pět metrů vysoké nahé mramorové sochy z roku 1504. Dílo, jež je podle mnohých vrcholem italské renesance, zobrazuje biblického Davida, který jde bojovat s Goliášem vyzbrojený pouze vírou v Boha.

Dva rodiče si podle ředitelky stěžovali, protože o vystavení aktu neměli předem informace. Třetí rodič sochu údajně označil za „pornografickou“.

Na kontroverzní důvody odstoupení ředitelky floridské školy v neděli reagovalo florentské muzeum, ve kterém se Michelangelovo renesanční dílo David nachází. Rodiče dětí, studenty i radu školy do Itálie pozvalo, aby se na sochu a její čistotu přijeli podívat.

Na společné „uctění“ sochy do Florencie pozval sám starosta města Dario Nardella prostřednictvím Twitteru také ředitelku Carrasquillovou. Zaměňovat umění s pornografií bylo podle něj směšné.

Carrasquillová v nedělním telefonickém rozhovoru uvedla, že pozvání ji velmi poctilo a nad jeho přijetím uvažuje.

Dario Nardella @DarioNardella Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. https://t.co/Gn8UM3HUqe oblíbit odpovědět

Barney Bishop, předseda školské rady Tallahassee Classical, novinářům řekl, že fotografie sochy nebyla hlavním důvodem odvolání ředitelky, ačkoliv sehrála roli. Konkrétní důvody však upřesnit odmítl.

Proti odvolání ředitelky plánuje protestovat několik rodičů a učitelů, a to na pondělním zasedání školské rady. Carrasquillová nicméně uvedla, že si není jistá, jestli by práci vzala zpět, kdyby jí byla znovu nabídnuta. Podle ní došlo k až moc velkým „kontroverzím a otřesům“. Rozhodnutí by prý musela pečlivě zvážit.

Odmítání těla a neznalost Bible

Podle agentury AP italská reakce svědčí o tom, jak jsou americké kulturní války Evropou vnímané. Její obyvatelé renesanci i její mistrovská díla, dokonce i ta nahá, obecně přijímají bez kontroverzí, píše agentura.

O tomto vnímání svědčí i titulní strana nedělního vydání italského deníku Corriere della Sera, na níž se objevila karikatura Davida s genitáliemi zakrytými obrázkem Strýčka Sama a nápisem „Hanba“, která na událost naráží.

I Cecilie Hollbergová, ředitelka Galleria dell’Accademia, kde je socha Davida vystavená, vyjádřila nad kontroverzí údiv.

„Myslet si, že by David mohl být pornografický, svědčí o skutečném neporozumění obsahu Bible, nepochopení západní kultury a renesančního umění,“ řekla Hollbergová též v telefonickém rozhovoru.

Marla Stoneová, vedoucí oddělení humanitních studií na Americké akademii v Římě, zase sdělila, že floridský incident je jen další epizodou v eskalujících kulturních válkách v USA. Klade si otázku, jak je možné, že socha je považována za tak kontroverzní, že vyžaduje předchozí varování.

„Máme tu morální křížovou výpravu proti tělu, sexualitě, projevům pohlaví a velkou neznalost historie,“ uvedla Stoneová v e-mailu. „Incident je o strachu z krásy, odlišnosti a možností obsažených v umění,“ napsala.

Sochu Davida vytesal Michelangelo Buonarroti v letech 1501-1504 na objednávku florentského dómu. Socha vystavená ve florentské Accademii pomáhá ročně přilákat na 1,7 milionu návštěvníků, mezi kterými se hojně vyskytují i Američané.

Floridská škola Tallahassee Classical je sice bezplatná, ale funguje téměř nezávisle na tamním školním obvodu. Tuto teprve tři roky starou instituci navštěvuje asi 400 studentů od mateřské školy po 12. třídu, tedy do 18 let. Řídí se učebními osnovami navrženými Hillsdale College, konzervativní křesťanskou školou v Michiganu, kterou v otázkách vzdělávání často konzultuje floridský guvernér Ron DeSantis.