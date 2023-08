Francii trápí děti bez domova, je jich na 2000, tvrdí UNICEF

Ve Francii existuje tísňová linka 115 pro rodiny bez domova, na niž se mohou obrátit ve chvíli, kdy s dětmi nemají kde přenocovat.

V noci na 22. srpna se 3735 lidem, kteří na linku volali, nedostalo pomoci kvůli nedostatečné kapacitě záchytných zařízení. Z toho 1990 bylo dětí, téměř 500 z nich bylo mladších tří let. Téměř 80 procent z těchto téměř 2000 dětí uvedlo, že spalo na ulici už i v předchozích dnech.

UNICEF na zprávě spolupracuje s Federací FAS, která sdružuje téměř 900 organizací a asociací, jež pomáhají lidem v obtížné sociální situaci. Celkem má FAS ve správě na 2600 zařízení pro poskytování ubytování, kapacita zhruba 205 tisíc lůžek je ale v posledních měsících nedostatečná.

„Vláda nedodržela svůj slib, že žádné děti nezůstanou na ulici. Naopak je jich víc. Situace je neudržitelná,“ uvedla ředitelka francouzské pobočky dětského fondu OSN Adeline Hazanová.

Podle zprávy výrazně také roste počet žen, které žijí na ulici samy s dítětem. Proti loňsku je jich o 46 procent více a kvůli odmítnutí na lince 115 ztrácejí odvahu zavolat znova, uvádí ředitel FAS Pascal Brice.

V tělocvičně v Lyonu žije spolu s asi 20 ženami a 30 dětmi i dvanáctiletá Marie. Provizorní ubytování jim zařídila organizace Jamais sans Toit (Nikdy bez střechy).

„Hodně lidí mi říká, že sedmá třída je náročná a že je potřeba se soustředit. Ale nevím, jak se mi to bude dařit s hlukem, který tady panuje, když si malé děti hrají a miminka pláčou,“ říká Marie. „Je to stresující a stydím se. Kamarádkám, kterým jinak říkám všechno, jsem o tom neřekla. Mám strach, že by mě odsoudily,“ dodává školačka.

Ve stejné tělocvičně teď se sourozenci a matkou bydlí i Maxime, který se chystá do šesté třídy. Ještě na jaře bydlel ve stanu, do kterého pršelo, nebo i na ulici. Škola mu prý moc nešla, protože byl pořád unavený a měl hlad, píše AFP.