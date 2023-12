Pierre Richard i Carla Bruniová. Slavní vystoupili na obranu Depardieua

Umělci odsuzují příval nenávisti, který se podle nich na Depardieua snesl navzdory presumpci neviny, a píší, že jeho odstřižení od světa filmu by bylo „smrtí umění“. „Film ani divadlo by se neobešly bez jeho jedinečné osobnosti... do dějin umění přispívá nejvyšším možným způsobem. Je součástí historie a nadále ji tvoří. Za to mu Francie tolik vděčí,“ stojí v otevřeném dopise.

Gérard Depardieu má za sebou natáčení více než dvou stovek filmů, řadu ocenění a je charismatickou, ale i kontroverzní osobností. V pořadí třetí trestní oznámení spojené se sexuálním násilím na něj podala minulý týden španělská spisovatelka a novinářka Ruth Bazaová.

Desítky francouzských osobností některá kritická vyjádření na Depardieuovu adresu odsuzují jako „lynč“. O případném porušení zákona by podle nich měl rozhodnout soud. „Ať se stane cokoliv, nikdo nebude schopen smazat jedinečnou stopu, kterou jeho dílo zanechalo v naší době,“ píšou umělci v otevřeném dopise.

Spolky bojující za práva obětí sexuálního násilí na dopis reagovaly nevolí, píše agentura AFP. „Mám pocit, že dochází k nedorozumění, když slyším o ‚přívalu nenávisti‘, který se na Depardieua valí. Obvinění ze strany stěžovatelek nikdy nebyla o pomstě, ale o potřebě chránit ostatní,“ řekla Emmanuelle Dancourtová, zakladatelka spolku MeTooMedias.

Nejnovější oznámení podané na Depardieua novinářkou Bazaovou má podle AFP malou šanci na úspěch, protože ve Francii je čin už promlčený, incident se údajně stal v roce 1995, stejně jako případ herečky Hél?ne Darrasové z roku 2007. Francouzská justice se však stále zabývá oznámením o znásilnění herečky Charlotte Arnouldové, která jej podala v roce 2020.