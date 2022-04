Francie volí prezidenta. Macron i Le Penová dorazili k urnám s úsměvem

Tři hodiny před koncem hlasování v prvním kole francouzských prezidentských voleb dosahovala účast voličů úrovně 65 procent a nadále zaostávala za rokem 2017, kdy mělo ve stejné fázi odvoleno 69,4 procenta voličů. Pokud by účast nepřekročila 71,6 procenta, znamenalo by to nejnižší zájem voličů v prvním kole francouzské prezidentské volby v dějinách.

Informace o volební účasti se očekávala s napětím, protože může výrazně ovlivnit šanci na postup jednotlivých kandidátů. Průzkumy předpovídaly, že zájem voličů hlasovat může být nižší, a to i kvůli kampani, kterou poznamenala i pandemie covidu-19.

Agentura AFP odpoledne informovala o odhadech, podle kterých nedělní účast dosáhne zhruba 75 procent. Definitivně jasno bude po osmé hodině, kdy se zavírají volební místnosti ve velkých městech, na jiných místech hlasování končí dříve.

Předběžné výsledky začnou přicházet po osmé večer. Hlasy může odevzdat až 48,7 milionu voličů, kolem účasti ale panuje značná nejistota vzhledem k vysokému podílu těch nerozhodnutých.

Hlasování v pevninské Francii začalo v 8 hodin. V některých zámořských územích Francie se hlasovalo už v sobotu.

Už během první poloviny hlasovacího času odevzdalo své hlasy všech 12 kandidátů. Jako poslední tak učinil kolem 13. hodiny současný prezident Emmanuel Macron, který zavítal do volební místnosti na severu Francie v departementu Pas-de-Calais. Ve stejném regionu odvolila i jeho největší soupeřka Marine Le Penová

Průzkumy dlouho stavěly Macrona do pozice jasného favorita prvního i druhého kola, po uplynulém týdnu už to však neplatí. Hlava státu v podstatě vynechala tradiční kampaň a nezapojila se například do televizních debat se soupeři, zatímco upřednostnila diplomatické snahy kolem konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.

Podpora Le Penové poskočila

Voliče ale podle analytiků více trápí narůstající životní náklady, což je téma, které celé týdny akcentovala Le Penová.

Podpora krajně pravicové političky v posledních sondážích poskočila zhruba na 23 procent, naopak Macron po jistém posílení z prvních dní války spadl ke 26 procentům. Pokud by do druhého kola neprošla tato dvojice, jednalo by se o velké překvapení, neboť v průzkumech třetí Jean-Luc Mélenchon zaostával za Le Penovou o víc než pět procentních bodů.



Před pěti lety v prvním kole Macron vyhrál se 24 procenty odevzdaných hlasů, druhá Le Penová získala 21,3 procenta.