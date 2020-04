Francouzi během pandemie hledají staré pašerácké stezky. Kvůli levným nákupům

PERPIGNAN/PRAHA La Jonquera, španělské městečko ležící na hlavní trase spojující Barcelonu a Marseille, jen šest kilometrů od španělsko-francouzské hranice, připomíná v těchto dnech „sídlo duchů“. Kontrast je tu mnohem větší než jinde, za normálních okolností totiž La Jonqueru každodenně navštěvují tisíce Francouzů, aby si zde levně nakoupili.

Rozdíl cenových hladin je značný – mnoho druhů zboží a služeb je ve Španělsku o desítky procent lacinější – a do Francie je to jen kousek.



Jenže to teď nejde, protože španělské hranice jsou od poloviny března kvůli epidemii koronaviru uzavřené a na hraničním přechodu se po mnoha letech objevili policisté. Vracejí každého, kdo se neprokáže zvláštním povolením, případně vážným důvodem k cestě. Nákupní turistika povolená není.

Pro některé Francouze, uvyklé pravidelnému přísunu levnějšího španělského zboží, znamená nutnost nakupovat „doma“ citelný zásah do rozpočtu. A ne všichni se s tím hodlají smířit. V okolí pohraničního městečka Le Perthus ožívají zapomenuté stezky, na kterých kvetl „paš“ ještě v dobách, kdy nebyl Schengen ani Evropská unie.

Chtěl jen koupit cigarety

„Našli jsme ho vyčerpaného, třesoucího se zimou. Vůbec nevěděl, kde je.“ Tak popsal francouzský policista situaci, v níž spolu s kolegy nalezl mladíka z nedalekého města Perpignan, který se do La Jonquery vydal „přes hory“. Nejprve to zkusil autem, ale poté, co jej strážci zákona vrátili zpět, se rozhodl proniknout do Španělska pěšky po jedné ze stezek, jež v této oblasti křižují výběžky Pyrenejí. Ztratil ale orientaci a v bezvýchodné situaci, zapadlý do bahna v prudké strži, zavolal telefonem o pomoc.

Zachránci jej sice po několika hodinách hledání dopravili do bezpečí, pak ale už bylo rameno spravedlnosti nekompromisní. Mladík, který si podle deníku The Guardian „jen chtěl pořídit pár kartonů cigaret“, dostal za porušení nařízení souvisejících s epidemií pokutu 135 eur (asi 3600 korun). V La Jonqueře ovšem nejsou v těchto dnech vylidněné jen supermarkety. Místo je proslulé také několika velkými vykřičenými domy, běžně navštěvovanými hlavně Francouzi. Prostituce je totiž ve Francii zakázaná (a postihovaná), zatímco španělské úřady „kluby“, jako jsou ty v La Jonqueře, tolerují. Teď ale musí mít ve Španělsku zavřeno.

„Chápu, že uzávěra bylo nutná, je to nejlepší pro děvčata i pro zákazníky,“ řekl deníku El País José Moreno, majitel podniku Paradise, největšího v La Jonqueře. Problém je ale v tom, že děvčata „pracující“ v Paradise vesměs nemají pracovní smlouvy, a na peníze z programů státní podpory v krizi tedy nemají nárok.

V obavách z vyhrocení situace zasáhla místní samospráva a slečnám nabídla dočasné ubytování. „Garantujeme, že dívky od nás dostanou postel a stravu, než se situace neuklidní. Je to lepší než ulice,“ řekla rezignovaně starostka La Jonquery Sónia Martínezová s tím, že paradoxně vyhlíží návrat do starých kolejí.